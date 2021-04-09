Бороться с пожарами в Прибайкальском районе Бурятии будут 218 человек

В Прибайкальском районе Бурятии проходит смотр готовности сил и средств к ликвидации лесных пожаров. Готовность проверяет зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



Бороться с лесными пожарами в Прибайкальском районе готовы 218 человек. Среди них сотрудники лесопожарных станций Байкальского и Кикинского лесхозов, лесопользователи и добровольные пожарные дружины.







В Прибайкальском районе высокая оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки. В 2019 году оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки составляла 83%. В прошлом году этот показатель остался на таком же уровне, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.











Специалисты представят на смотре лесопожарное оборудование: мотопомпы, ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки, рации, респираторы и прочее. Также будет показана спецтехника для тушения лесных пожаров, в том числе автомобили повышенной проходимости, вахтовки, бульдозеры, экскаватор.В смотре готовности сил и средств также участвуют представители администрации, МВД, Роспотребнадзора, ветеринарии, Прибайкальский отряд Государственной противопожарной службы.