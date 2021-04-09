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В Бурятии выбрали лучших юных инспекторов движения

В Бурятии выбрали лучших юных инспекторов движения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс проводился дистанционно с 15 марта по 7 апреля

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса юных инспекторов движения «Юные инспекторы Бурятии 2021», который проводился с 15 марта по 7 апреля. В конкурсе приняли участие 25 агитбригад из Иволгинского, Тункинского, Кижингинского, Бичурского, Прибайкальского, Баргузинского, Кяхтинского, Еравнинского, Заиграевского, Тарбагатайского, Баунтовского районов, а также школ-интернатов Улан-Удэ.

Юные инспектора двух возрастных категорий: «Лидер ЮИД» (10-12 лет) и «Волонтёр ЮИД» (13-15 лет) – в танцевальной и театрализованной форме показали свои выступления. У каждой команды получились яркие и оригинальные номера. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли сотрудники отдела пропаганды ГИБДД и педагоги ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта Бурятии.

Победителями по итогам конкурса стали:

Категория «Лидер ЮИД»
1 место – отряд ЮИД «Светофорчики», Сосново-Озёрская СОШ №2;
2 место - «Огоньки ЮИД», Коменская СОШ;
3 место - «Сигнал», Иволгинский ЦДО.

Категория «Волонтёр ЮИД»
1 место - «Зебра», СОШ №36, п. Новый Уоян;
2 место - «Светофор», Зарубинская ООШ;
3 место – «Бонд 5», Киретская СОШ.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией конкурс проводился в заочном формате, сообщает пресс-служба РЦ ПВТС РБ.
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