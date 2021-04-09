Росгвардеец из Бурятии стал сильнейшим в боксе на Дальнем Востоке

В общекомандном зачёте Бурятия третья



В Хабаровске состоялся чемпионат Восточного округа Росгвардии по боксу. В нём приняли участие более 20 спортсменов из девяти регионов Дальневосточного федерального округа.Были разыграны медали в семи весовых категориях.



По итогам состязаний в общекомандном зачёте спортсмены, представляющие управление Росгвардии по Республике Бурятия заняли третье место, уступив коллегам из Республики Саха (Якутия) и Магаданской области.



В личном зачёте сотрудник ОМОН «Кречет» лейтенант полиции Ринат А. из Бурятии в ходе упорных боев одержал победу над соперниками и завоевал золото чемпионата в весовой категории до 60 кг.



Бурятские боксёры-росгвардейцы представят сборную команду Восточного округа Росгвардии на чемпионате войск, который пройдёт в мае в Перми.





