В общекомандном зачёте Бурятия третья
В Хабаровске состоялся чемпионат Восточного округа Росгвардии по боксу. В нём приняли участие более 20 спортсменов из девяти регионов Дальневосточного федерального округа.Были разыграны медали в семи весовых категориях.
По итогам состязаний в общекомандном зачёте спортсмены, представляющие управление Росгвардии по Республике Бурятия заняли третье место, уступив коллегам из Республики Саха (Якутия) и Магаданской области.
В личном зачёте сотрудник ОМОН «Кречет» лейтенант полиции Ринат А. из Бурятии в ходе упорных боев одержал победу над соперниками и завоевал золото чемпионата в весовой категории до 60 кг.
Бурятские боксёры-росгвардейцы представят сборную команду Восточного округа Росгвардии на чемпионате войск, который пройдёт в мае в Перми.
Росгвардеец из Бурятии стал сильнейшим в боксе на Дальнем Востоке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования проходили на севере республики
Массовая зарядка прошла на улице
На участки жителей Бурятии приходят с проверками сотрудники МЧС
Пса, которого хозяева считали погибшим, выходили волонтёры
Женщина скончалась на месте
Будут проводиться ремонтные работы
В дело вмешалась прокуратура
Несколько лет назад людям предоставили дефектное жильё
Молодой человек не явился в комиссариат
Работы проводятся на реке Кома
За медали соревнований поборются дети, молодёжь и взрослые
Заявки на участие принимаются до 10 мая включительно
По республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега
Общество, 08.04.2021
К участию приглашаются все люди, небезразличные к природе родного края
Общество, 08.04.2021
Заключительное шоу состоится 16 мая