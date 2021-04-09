В Бурятии рыболовные соревнования выиграла команда «Вы уху ели?»

Соревнования проходили на севере республики



В посёлке Новый Уоян в Бурятии 3 апреля прошли соревнования по подлёдному лову рыбы «Бакани 2021». Участвовало 12 команд.



Лидером соревнований стала команда под названием «Вы уху ели?». Они выловили 2 кг 015 гр. рыбы.



Второе место досталось команде «Карась», улов составил 509 граммов, третье – «Лесхоз» с уловом 301 грамм.



Самая крупная рыба попала на крючок команды «Вы уху ели?», весом в 374 грамма. Самая маленькая рыбка - «Лесхоз», весом 131 грамм.



Команде-победителю был вручен приз. Все награждены дипломами и памятными призами, сообщает группа «Северобайкалье-инфо.24/7».

