Соревнования проходили на севере республики
В посёлке Новый Уоян в Бурятии 3 апреля прошли соревнования по подлёдному лову рыбы «Бакани 2021». Участвовало 12 команд.
Лидером соревнований стала команда под названием «Вы уху ели?». Они выловили 2 кг 015 гр. рыбы.
Второе место досталось команде «Карась», улов составил 509 граммов, третье – «Лесхоз» с уловом 301 грамм.
Самая крупная рыба попала на крючок команды «Вы уху ели?», весом в 374 грамма. Самая маленькая рыбка - «Лесхоз», весом 131 грамм.
Команде-победителю был вручен приз. Все награждены дипломами и памятными призами, сообщает группа «Северобайкалье-инфо.24/7».
В Бурятии рыболовные соревнования выиграла команда «Вы уху ели?»
Общество, Фото:
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