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Закаменцы восхитили жителей Бурятии массовой зарядкой

Закаменцы восхитили жителей Бурятии массовой зарядкой
Общество, 
Массовая зарядка прошла на улице

В городе Закаменск в Бурятии провели массовую уличную зарядку. По словам местных жителей, физкультминутка проводилась среди работников администрации. Видео они опубликовали в паблике «Аноним 03».

- Утренняя зарядка городка. Такое только в армии можно увидеть. Это администрация, наверное, вышла, - комментирует видео автор.

На кадрах видно, что не все собравшиеся были готовы к зарядке – присутствуют несколько женщин не в спортивной одежде - в юбках и на каблуках.


В комментариях многим подписчикам понравилась эта утренняя зарядка: «Физкульт привет. Респект», «Молодцы», «ЗдОрово. Здоровый дух в здоровом теле!», «И правильно делают». Также многие поставили комментарии в виде смайликов.
зарядка
 
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