Закаменцы восхитили жителей Бурятии массовой зарядкой

- Утренняя зарядка городка. Такое только в армии можно увидеть. Это администрация, наверное, вышла, - комментирует видео автор.



На кадрах видно, что не все собравшиеся были готовы к зарядке – присутствуют несколько женщин не в спортивной одежде - в юбках и на каблуках.







В городе Закаменск в Бурятии провели массовую уличную зарядку. По словам местных жителей, физкультминутка проводилась среди работников администрации. Видео они опубликовали в паблике «Аноним 03».В комментариях многим подписчикам понравилась эта утренняя зарядка: «Физкульт привет. Респект», «Молодцы», «ЗдОрово. Здоровый дух в здоровом теле!», «И правильно делают». Также многие поставили комментарии в виде смайликов.