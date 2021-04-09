Закаменцы восхитили жителей Бурятии массовой зарядкой

Массовая зарядка прошла на улице
В городе Закаменск в Бурятии провели массовую уличную зарядку. По словам местных жителей, физкультминутка проводилась среди работников администрации. Видео они опубликовали в паблике «Аноним 03».
- Утренняя зарядка городка. Такое только в армии можно увидеть. Это администрация, наверное, вышла, - комментирует видео автор.
На кадрах видно, что не все собравшиеся были готовы к зарядке – присутствуют несколько женщин не в спортивной одежде - в юбках и на каблуках.
В комментариях многим подписчикам понравилась эта утренняя зарядка: «Физкульт привет. Респект», «Молодцы», «ЗдОрово. Здоровый дух в здоровом теле!», «И правильно делают». Также многие поставили комментарии в виде смайликов.
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Массовая зарядка прошла на улице
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