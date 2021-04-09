В случае победы она получит денежный сертификат в размере 15 тысяч евро
Саночница из Братска Диана Логинова номинирована на шестую ежегодную премию имени Петра Нуровски, которая вручается лучшим молодым атлетам-представителям зимних видов спорта по версии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
В этом году в число лауреатов попали 5 юношей и 11 девушек, в том числе чемпионка и обладательница бронзы III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне, серебряный и бронзовый призёр первенства мира-2020 по санному спорту Диана Логинова.
Добавим, что по итогам главного внутрироссийского старта, прошедшего в Сочи в марте, Диана была включена тренерским штабом сборной в расширенный список спортсменов, которые будут проходить централизованную подготовку к Олимпийским играм в Пекине.
Окончательный список номинантов определится 30 апреля по итогам голосования всех 50 национальных олимпийских комитетов Европы. Обладатель почётного приза будет объявлен на 50-й генеральной ассамблее, которая пройдёт в Афинах с 10 по 11 июня. В прошлом году лауреатом стала итальянская биатлонистка Линда Цингерле.
Пятеро финалистов получат денежные сертификаты, которые могут быть использованы только в образовательных целях: обладателю главного приза полагается 15 тысяч евро, второй и третьей премии – 8 и 5 тысяч соответственно. Двое оставшихся номинантов могут рассчитывать на сумму в 3 тысячи евро.
Напомним, что премия имени Петра Нуровски учреждена в 2011 году в память о президенте Олимпийского комитета Польши, погибшем в авиакатастрофе. До 2016 года лучший молодой спортсмен Европы определялся среди представителей летних и зимних видов спорта. Затем было принято решение вручать два отдельных приза.
Из российских спортсменов эту престижную награду ранее получали фигуристки Александра Трусова (2019 год) и Аделина Сотникова (2014), а также гимнастка Яна Кудрявцева (2015). Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
Братчанка претендует на премию Европейских олимпийских комитетов
Общество, Фото:
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