Жителей Бурятии штрафуют за сжигание травы и мусора

- 7 апреля в 8 часов утра владелец земельного участка, расположенного в Заиграево Заиграевского района, сжигал собранную траву с нарушением требований противопожарного режима. Гражданин был привлечён к административной ответственности в виде штрафа на сумму 2000 рублей, - сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Бурятии Александр Крипиневич.





В преддверие пожароопасного сезона в Бурятии проводят рейды сотрудники МЧС. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы МЧС регулярно выходят в рейды по выявлению фактов сжигания сухой травы. Также на контроле – проведение очистки придомовых участков от мусора и сухостоя. Особое внимание к жителям частного сектора, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.Только за минувшие выходные в ходе проверки был выявлен ряд нарушений, связанных со сжиганием сухой травы.Всего с начала года протоколы об административных правонарушениях согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за несоблюдение противопожарных требований, составлены в отношении 10 граждан и двух должностных лиц.Сжигание мусора и сухой травы возможно только в безветренную погоду, при условии, что на территории республики не действует особый противопожарный режим.- Участок, на котором производится сжигание, должен быть очищен в радиусе 10 метров от сухой травы и иных горючих материалов, а также отделен по периметру минерализованной противопожарной полосой, шириной не менее 40 см. Лицо, производящее сжигание должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, а также средствами мобильной связи для вызова в случае необходимости подразделений пожарной охраны, - уточнил Александр Крипиневич.Сжигание должно производиться в яме или таре из негорючего материала. Применение открытого огня допускается производить на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта и не ближе 100 метров от хвойного леса.