От Иркутска до Улан-Удэ протянется национальная тропа

Стартует строительство пилотного участка по маршруту Московского тракта
В этом году начнётся строительство пилотного участка национальной тропы по маршруту исторического Московского тракта. Это будет реализация участка длиной в 21 км – части первой национальной тропы общей протяжённостью до 500 км от Иркутска до Улан-Удэ. Об этом рассказал лидер проекта «Национальные тропы России» Игорь Булыгин.
Её создание ведётся в рамках четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве между правительствами Бурятии и Иркутской области, ПАО «Сбербанк» и лидерским проектом АСИ «Национальные тропы России». Стороны подтвердили готовность участвовать в совместной реализации модели пилотных регионов и созданию пилотной тропы «Московский тракт: Иркутск - Улан-Удэ» в рамках проекта «Национальные тропы России». Строительство будет идти на основе Московского (Сибирского) тракта, проложенного в 1730-1760 годы. Исторический маршрут шёл из Москвы к границам Китая.
Сейчас проводятся исторические и полевые исследования территории, проектируется полный маршрут. В ближайшее время пройдут общественные слушания и будут отработаны технологии строительства тропы. К работе по её прокладке и содержанию также планируется привлечь волонтёров.
Результатом реализации проекта, который начнётся с этого года, станет объединённый продукт двух регионов – Бурятии и Иркутской области – круглогодичный туристический маршрут между двумя особо охраняемыми природными территориями (ООПТ): Прибайкальским нацпарком с иркутской стороны и Байкальским биосферным заповедником со стороны Бурятии.
- Маршрут начинается в посёлке Большое Голоустное и через Байкал проходит до посёлка Танхой, частично повторяя исторический маршрут перехода через Байкал. Маршрут будет круглогодичным, в зимнее время проходя по льду озера, а в летний период превращаясь в водный маршрут. Опора на подготовленную инфраструктуру и тропы Прибайкальского нацпарка и Байкальского биосферного заповедника позволяют создать комфортный, познавательный и удобный маршрут, в который будет заложено множество сценариев для разных сегментов туристов, от семейных туров выходного дня до индивидуальных VIP-туров, – сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Руководитель ведомства отметила, что проект маршрута получил полную поддержку и одобрение руководством двух ООПТ. Проектным офисом ведётся совместная работа по подготовке и запуску маршрута с выходом на внутренние тропы заповедника и национального парка. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
От Иркутска до Улан-Удэ протянется национальная тропа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стартует строительство пилотного участка по маршруту Московского тракта
Они разместятся в улусе Жаргаланта, посёлке Бараты и селе Гусиное Озеро
В мероприятии участвовали митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский Николай
В республике появится региональный центр по хоккею и центр единоборств
У памятника Юрию Гагарину пройдёт митинг, посвящённый 60-летию первого в мире полёта человека в космос
Церемония прошла в Бурятском театре драмы
Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Константин Горбенко скончался от коронавируса
В сельской администрации предложили подождать, пока дорога подсохнет
Препарат «Золгенсма», на который раньше не было запретов, больше не выдают больным детишкам
Председатель «Общества без барьеров» Галина Горбатых выступила на круглом столе Общественной палаты России
Автограф самого этапажного рэпера продаётся по весьма скромной цене
Экзамен пройдёт с 12 по 16 апреля
Женщине-инвалиду не выдали положенные кресла-коляски
Выезд на лёд сейчас опасен