От Иркутска до Улан-Удэ протянется национальная тропа

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Стартует строительство пилотного участка по маршруту Московского тракта



В этом году начнётся строительство пилотного участка национальной тропы по маршруту исторического Московского тракта. Это будет реализация участка длиной в 21 км – части первой национальной тропы общей протяжённостью до 500 км от Иркутска до Улан-Удэ. Об этом рассказал лидер проекта «Национальные тропы России» Игорь Булыгин.



Её создание ведётся в рамках четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве между правительствами Бурятии и Иркутской области, ПАО «Сбербанк» и лидерским проектом АСИ «Национальные тропы России». Стороны подтвердили готовность участвовать в совместной реализации модели пилотных регионов и созданию пилотной тропы «Московский тракт: Иркутск - Улан-Удэ» в рамках проекта «Национальные тропы России». Строительство будет идти на основе Московского (Сибирского) тракта, проложенного в 1730-1760 годы. Исторический маршрут шёл из Москвы к границам Китая.



Сейчас проводятся исторические и полевые исследования территории, проектируется полный маршрут. В ближайшее время пройдут общественные слушания и будут отработаны технологии строительства тропы. К работе по её прокладке и содержанию также планируется привлечь волонтёров.



Результатом реализации проекта, который начнётся с этого года, станет объединённый продукт двух регионов – Бурятии и Иркутской области – круглогодичный туристический маршрут между двумя особо охраняемыми природными территориями (ООПТ): Прибайкальским нацпарком с иркутской стороны и Байкальским биосферным заповедником со стороны Бурятии.



- Маршрут начинается в посёлке Большое Голоустное и через Байкал проходит до посёлка Танхой, частично повторяя исторический маршрут перехода через Байкал. Маршрут будет круглогодичным, в зимнее время проходя по льду озера, а в летний период превращаясь в водный маршрут. Опора на подготовленную инфраструктуру и тропы Прибайкальского нацпарка и Байкальского биосферного заповедника позволяют создать комфортный, познавательный и удобный маршрут, в который будет заложено множество сценариев для разных сегментов туристов, от семейных туров выходного дня до индивидуальных VIP-туров, – сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.



Руководитель ведомства отметила, что проект маршрута получил полную поддержку и одобрение руководством двух ООПТ. Проектным офисом ведётся совместная работа по подготовке и запуску маршрута с выходом на внутренние тропы заповедника и национального парка. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

