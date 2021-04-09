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Трогательная встреча: Улан-удэнцы нашли свою собаку спустя полгода

Трогательная встреча: Улан-удэнцы нашли свою собаку спустя полгода
Общество,  Фото:фонд "Собака счастья"
Пса, которого хозяева считали погибшим, выходили волонтёры

В Улан-Удэ произошла чудесная история: старого пса спустя полгода нашли прежние хозяева.

Фонд «Собака счастья» выхаживал четвероногого после ДТП – у животного было множество травм и переломов. Псу дали кличку Пишто. Недавно выяснилось, что у него есть дом и нашлись его хозяева.

- Готовьте носовые платки, дорогие подписчики! Такой невероятной трогательной истории вы давно не читали. Дедушка Пишто нашёл семью! Да не просто семью, а свою родную, «старую» семью, в которой он прожил все свои 14 (!) лет. Но обо всём по порядку. Сегодня нам написал улан-удэнец и сказал, что узнал в нашем Пишто пропавшего пса своих соседей. Сразу же мне позвонила хозяйка. И тут-то начинается всё самое интересное... Оказалось, что нашего дедочка зовут Малыш, ему 14 лет, он вырастил двоих дочерей хозяйки, охранял их на площадке, его знает весь дом и все соседи, его действительно любила вся семья. И вот в ноябре он рванул в закат за течной собачкой и его не смогли поймать, - рассказывают в фонде «Собака счастья».

Хозяева искали его, ходили, опрашивали соседей, но тщетно. Думали, что Малыша поймали отловщики, он погиб, и они больше никогда его не увидят.

Хозяйка собрала шерстинки с подстилки Малыша и сохранила их в коробочке: «Это последнее что от него осталось». Дома у семьи рамочке с надписью «Family» висели фото детей, умершего песика и фото пропавшего Малыша.

- Поначалу, когда мы узнали о хозяевах и побеге - мы сомневались. Мы ведь не отдаём людям, кто отпускает на самовыгул. Но послушав эту историю, чуть не плача вместе с хозяевами на телефоне, мы отпустили все сомнения. Семья Малыша приехала за ним сразу же, как только на передержке были готовы их принять. Может показаться, что Пишто не слишком-то рад, но! Мы его таким довольным никогда не видели! – отмечают в фонде «Собака счастья».


Собака виляла хвостом, облизывала хозяйку, которая выросла вместе с ним, и охотно сидела на руках.

- Столько слов радости, счастья и благодарности мы не слышали за год работы фонда ещё ни разу. Такое трепетное отношение к собаке тоже встречается нечасто в наших краях. И, кстати, хоть в нашей команде это и вызвало немало споров, всё-таки это важный момент: семья Малыша уже частично возместила те деньги, которые мы с вами потратили на его лечение, и планируют возместить остальную часть. Естественно, все они пойдут на наших животных. Ребята планируют помогать фонду и дальше, и вот это на наш взгляд и есть ответственный подход, - заключили в фонде.

Также волонтёры фонда опубликовали записи, на которых видно, как собака радостно реагирует на свою хозяйку.

собаки
 
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