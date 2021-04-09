Забайкалец зарезал 85-летнюю соседку

Женщина скончалась на месте
В Забайкальском крае предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 55-летнему жителю города Хилка.
По версии следствия, 6 апреля в общежитии обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 85-летней женщиной, живущей по соседству, несколько раз ударил пенсионерку ножом. Женщина скончалась на месте.
- Обвиняемый был задержан полицейскими через несколько часов. При допросе мужчина признался в убийстве женщины. Следователи провели проверку показаний обвиняемого на месте, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Допрошены свидетели, запрошен характеризующий обвиняемого материал, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обвиняемого заключили под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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Общество, Фото:
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