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Забайкалец зарезал 85-летнюю соседку

Забайкалец зарезал 85-летнюю соседку
Общество,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Женщина скончалась на месте

В Забайкальском крае предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 55-летнему жителю города Хилка.

По версии следствия, 6 апреля в общежитии обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 85-летней женщиной, живущей по соседству, несколько раз ударил пенсионерку ножом. Женщина скончалась на месте.

- Обвиняемый был задержан полицейскими через несколько часов. При допросе мужчина признался в убийстве женщины. Следователи провели проверку показаний обвиняемого на месте, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Допрошены свидетели, запрошен характеризующий обвиняемого материал, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Обвиняемого заключили под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.  
СКР Забайкальский край убийство
 
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