В Улан-Удэ на 2 месяца закроют дорогу на Мясокомбинат

Будут проводиться ремонтные работы



В рамках реконструкции канализационного коллектора от микрорайона Мясокомбинат до 20 «а» квартала с 24 апреля по 25 июня на улице Пугачёва будут проводиться работы по прокладке новых канализационных трубопроводов. В этой связи эта улица будет закрыта для движения автотранспорта и будет организована объездная дорога. Изменится схема движения маршрутов № 2 и 24. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.



В 2020 году город Улан-Удэ получил 93 млн руб. от фонда реформирования ЖКХ на реконструкцию аварийных канализационных сетей. Данный проект ведётся с самого начала комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ. На эти средства и средства МУП «Водоканал» будут построены новые сети водоотведения от микрорайона Мясокомбинат до 20 «а» квартала.



Существующий канализационный коллектор протяжённостью 2,5 км построен полвека назад и сейчас имеет износ 80%. В феврале 2017 года на данном коллекторе произошла крупнейшая авария: в результате обрушения камеры гасителя произошёл выход сточных вод в районе кольцевой развязки «Беркут». На запуск коллектора ушло два дня, восстановление движения трамваев произошло спустя 9 дней.



- Возникновение новой аварийной ситуации на старом коллекторе может привести к выходу сточных вод на поверхность земли, что повлечёт за собой загрязнение окружающей среды и ухудшение экологической обстановки, а также к прекращению движения железнодорожного сообщения. Кроме того, при отсутствии дублирующей линии возникнет необходимость отключения водоснабжения и водоотведения потребителей части Октябрьского района Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе комитета.



Проектом предусматривается реконструкция существующего напорного коллектора с изменением диаметра и прокладка резервного ствола. Общая протяжённость трассы канализационного коллектора после реконструкции составит 4635,5 м. Объект будет введён в эксплуатацию в ноябре-декабре 2021 года.



Движение легкового и маршрутного транспорта будет организовано по объездной дороге от ул. Пугачёва, 1а вдоль автоцентра до проходной «Бурятмяспрома» по ул. Пугачёва, 38. Схема движения грузового транспорта организована через железнодорожный переезд в мкр. Южный. по ул. Гармаева - Пугачёва - Псковская - Бограда - Пищевая - Тулаева - Ключевская.



Схема закрытия дорожного движения по ул. Пугачёва согласована с ГИБДД Улан-Удэ. На всем протяжении объездной дороги будут установлены временные дорожные знаки в соответствии с ГОСТ 52289-2004.

