В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, на муниципальном предприятии, осуществляющем водоснабжение и водоотведение на территории города Северобайкальска, нарушали трудовое и налоговое законодательство.
В июне 2020 года предприятием не выплачена в установленные сроки заработная плата 20 работникам, компенсация за задержку не произведена.
Имелась задолженность по страховым взносам на пенсионное страхование в размере 1 млн. рублей и пени – 80,4 тысяч рублей.
Директору муниципального предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого работникам выплачена компенсация за задержку заработной платы, задолженность по страховым взносам уплачена. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении бывшего директора предприятия возбуждено административное дело за невыплату в срок зарплаты. Мировым судьёй судебного участка № 3 бывший руководитель привлечён к административной ответственности в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии 20 работникам не выплатили в срок зарплату
Общество, Фото:
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