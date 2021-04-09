В Бурятии 20 работникам не выплатили в срок зарплату

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, на муниципальном предприятии, осуществляющем водоснабжение и водоотведение на территории города Северобайкальска, нарушали трудовое и налоговое законодательство.



В июне 2020 года предприятием не выплачена в установленные сроки заработная плата 20 работникам, компенсация за задержку не произведена.



Имелась задолженность по страховым взносам на пенсионное страхование в размере 1 млн. рублей и пени – 80,4 тысяч рублей.



Директору муниципального предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого работникам выплачена компенсация за задержку заработной платы, задолженность по страховым взносам уплачена. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



В отношении бывшего директора предприятия возбуждено административное дело за невыплату в срок зарплаты. Мировым судьёй судебного участка № 3 бывший руководитель привлечён к административной ответственности в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



