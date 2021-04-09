Несколько лет назад людям предоставили дефектное жильё
Двое жителей Иволгинского района из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обратились в прокуратуру и заявили о нарушении их жилищных прав.
Установлено, что людям в 2014 и 2015 годах предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда по договору социального найма. Это жильё не соответствовало санитарным и техническим правилам и нормам. Нарушения, допущенные при строительстве, не позволяли использовать дома для круглогодичного проживания людей.
Прокурор района в суд направил исковые заявления к министерству социальной защиты населения Бурятии о предоставлении иного благоустроенного жилого помещения по месту жительства взамен непригодного.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.
В марте заявители обеспечены жильём, отвечающим требованиям законодательства, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии сирот через суд обеспечили жильём
Общество, Фото:
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