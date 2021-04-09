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В Бурятии сирот через суд обеспечили жильём

В Бурятии сирот через суд обеспечили жильём
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Несколько лет назад людям предоставили дефектное жильё

Двое жителей Иволгинского района из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обратились в прокуратуру и заявили о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что людям в 2014 и 2015 годах предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда по договору социального найма. Это жильё не соответствовало санитарным и техническим правилам и нормам. Нарушения, допущенные при строительстве, не позволяли использовать дома для круглогодичного проживания людей.

Прокурор района в суд направил исковые заявления к министерству социальной защиты населения Бурятии о предоставлении иного благоустроенного жилого помещения по месту жительства взамен непригодного.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.

В марте заявители обеспечены жильём, отвечающим требованиям законодательства, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура сироты
 
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