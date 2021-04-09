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В Бурятии оштрафовали уклониста

В Бурятии оштрафовали уклониста
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Молодой человек не явился в комиссариат

Житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным в уклонении от призыва на военную службу (ч.1 ст. 328 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры района.

В судебном заседании установлено, что в ноябре 2020 года молодой человек, подлежащий призыву на воинскую службу, получил под расписку повестку о явке в военный комиссариат для отправки к месту несения службы. Без уважительных причин в учреждение он не явился, вызов комиссариата проигнорировал.

Прибайкальский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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