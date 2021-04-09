Работы проводятся на реке Кома
Накануне, 8 апреля, в село Кома Прибайкальского района Бурятии выехала рабочая группа в составе спасательного подразделения и волонтёров. Для стабилизации паводковой обстановки на месте был проведён комплекс превентивных мероприятий, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
Спасатели и добровольцы выполнили распиловку льда на расстоянии более 400 метров и расчистили около 400 метров отводных каналов для беспрепятственного прохождения воды. Кроме того, в ходе работ была оборудована искусственная насыпь, протяжённостью 50 метров. Всего к работам привлекались 10 сотрудников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и 20 волонтёров Добровольческого корпуса Байкала.
- Мониторинг обстановки продолжается силами администрации муниципального образования «Прибайкальский район». Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии, заключили в ведомстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 апреля с применением мотопомпы и пожарного автомобиля было откачено более 3200 кубометров, а местные жители произвели распиловку льда.
Добровольцы помогают спасателям в ледорезных работах в районе Бурятии
Общество, Фото:
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