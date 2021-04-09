В Улан-Удэ днём до +10 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 апреля по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 17 м/с.



Температура ночью +3, -2, местами -6,-11, днём +7, +12, местами +3, -2.



В Улан-Удэ переменная облачность, временами небольшие осадки. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +8, +10.

