По республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 апреля по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 17 м/с.
Температура ночью +3, -2, местами -6,-11, днём +7, +12, местами +3, -2.
В Улан-Удэ переменная облачность, временами небольшие осадки. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +8, +10.
В Улан-Удэ днём до +10 градусов
Общество, Фото:
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