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Продавец поразил улан-удэнцев игрой на пианино

Продавец поразил улан-удэнцев игрой на пианино
Общество,  Фото:anonim__03
Восхитивший людей продавец-консультант продаёт музыкальные инструменты

Улан-удэнцы восхитились продавцом-консультантом электроники в торговом центре «Мегадом». Покупатель «просто спросил про пианино», а менеджер не только проконсультировал посетителя, но и сыграл на нём произведения Евгения Дога «Сонет». Видео появилось в паблике «anonim_03».

- Продавец в магазине электроники сделал мой день. Действительно, неожиданно крут, - написал мужчина.



В комментариях люди отреагировали «огненными» смайликами. Также написали и те, кто консультировался у этого мужчины.

«Он нам тоже синтезатор продал. Молодец. Профессионал своего дела», «Мы тоже у него покупали, очень добрый», «Он нам тоже запомнился. Видно, что любит свое дело», «Мы тоже покупали у него синтезатор, продавец молодец».

Один из пользователей написал, что знает этого консультанта. Оказывается, это заслуженный артист Бурятии, певец, тенор.

«Почему он работает продавцом?», «Понятно, что работа любая в почёте. Ну он же ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ. Скорее всего, дело в той организации, где он работал. Обидно, что не ценят», - поделились в ответ своим мнением пользователи.
магазин
 
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