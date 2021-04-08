Продавец поразил улан-удэнцев игрой на пианино

Улан-удэнцы восхитились продавцом-консультантом электроники в торговом центре «Мегадом». Покупатель «просто спросил про пианино», а менеджер не только проконсультировал посетителя, но и сыграл на нём произведения Евгения Дога «Сонет». Видео появилось в паблике «anonim_03».
- Продавец в магазине электроники сделал мой день. Действительно, неожиданно крут, - написал мужчина.
В комментариях люди отреагировали «огненными» смайликами. Также написали и те, кто консультировался у этого мужчины.
«Он нам тоже синтезатор продал. Молодец. Профессионал своего дела», «Мы тоже у него покупали, очень добрый», «Он нам тоже запомнился. Видно, что любит свое дело», «Мы тоже покупали у него синтезатор, продавец молодец».
Один из пользователей написал, что знает этого консультанта. Оказывается, это заслуженный артист Бурятии, певец, тенор.
«Почему он работает продавцом?», «Понятно, что работа любая в почёте. Ну он же ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ. Скорее всего, дело в той организации, где он работал. Обидно, что не ценят», - поделились в ответ своим мнением пользователи.