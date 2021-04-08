Продавец поразил улан-удэнцев игрой на пианино

В комментариях люди отреагировали «огненными» смайликами. Также написали и те, кто консультировался у этого мужчины.«Он нам тоже синтезатор продал. Молодец. Профессионал своего дела», «Мы тоже у него покупали, очень добрый», «Он нам тоже запомнился. Видно, что любит свое дело», «Мы тоже покупали у него синтезатор, продавец молодец».Один из пользователей написал, что знает этого консультанта. Оказывается, это заслуженный артист Бурятии, певец, тенор.«Почему он работает продавцом?», «Понятно, что работа любая в почёте. Ну он же ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ. Скорее всего, дело в той организации, где он работал. Обидно, что не ценят», - поделились в ответ своим мнением пользователи.