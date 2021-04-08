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В Улан-Удэ спасали собаку, застрявшую на островке

В Улан-Удэ спасали собаку, застрявшую на островке
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Собака мучилась на островке на реке несколько дней

В Улан-Удэ спасли собаку, застрявшую на островке на реке. Об этом рассказала очевидец в паблике «Аноним 03».

- Спасибо мужчинам с МЧС. С утра наблюдали картину, что на островке скулит собачка. В итоге добрая женщина вызвала их. И мы все счастливы, что собака спасена. Человек - друг собаке! – поделилась улан-удэнка.

Также в паблике был опубликован короткий ролик со спасательной операцией. На записи видно, что вокруг островка напротив Центрального стадиона уже растаял лёд, и собака оказалась в ловушке.

 

Как сообщили «Байкал-Daily» в республиканском агентстве ГО и ЧС, трое сотрудников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы сегодня утром выезжали готовить аэролодку к сезону и обнаружили собаку, попавшую в беду. Животное сильно скулило – по словам очевидцев, пёс находился на островке в течение нескольких дней. Они спасли четвероногого, покормили и отпустили.
собаки спасение
 
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