В Улан-Удэ спасали собаку, застрявшую на островке

Собака мучилась на островке на реке несколько дней









Как сообщили «Байкал-Daily» в республиканском агентстве ГО и ЧС, трое сотрудников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы сегодня утром выезжали готовить аэролодку к сезону и обнаружили собаку, попавшую в беду. Животное сильно скулило – по словам очевидцев, пёс находился на островке в течение нескольких дней. Они спасли четвероногого, покормили и отпустили.



В Улан-Удэ спасли собаку, застрявшую на островке на реке. Об этом рассказала очевидец в паблике «Аноним 03».- Спасибо мужчинам с МЧС. С утра наблюдали картину, что на островке скулит собачка. В итоге добрая женщина вызвала их. И мы все счастливы, что собака спасена. Человек - друг собаке! – поделилась улан-удэнка.Также в паблике был опубликован короткий ролик со спасательной операцией. На записи видно, что вокруг островка напротив Центрального стадиона уже растаял лёд, и собака оказалась в ловушке.