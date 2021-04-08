В Улан-Удэ пройдёт «парад» дирижёров

На сцене оперного выступят дирижёры Казахстана и субъектов РФ



Национальный оркестр Бурятии отмечает 80-летие. Поздравить коллектив прибудут художественные руководители, главные дирижёры национальных оркестров Казахстана, Якутии, Калмыкии, Башкортостана, Татарстана, Тывы и Бурятии.



Девять дирижёров из России и Казахстана выступят на юбилейном концерте национального оркестра Бурятии, который состоится 18 апреля в 18:30 в театре оперы и балета в Улан-Удэ. Под их руководством оркестр исполнит произведения, привезённые гостями, сообщает пресс-служба театра «Байкал».



- Мы получили партитуры от большинства гостей, и сейчас активно разучиваем их. Это, непременно, интересный опыт, для наших музыкантов и для меня личноё - рассказал главный дирижёр национального оркестра Бурятии Жаргал Токтонов.



Концерт пройдёт в два отделения. В первом, к дирижёрскому пульту поднимутся приглашённые дирижёры, Жаргал Токтонов и музыкальный руководитель театра «Байкал» Баттулга Галмандах. В концерте зрители также услышат и произведения бурятских и монгольских композиторов. На сцену выйдут и коллеги оркестра – солисты и балет театра «Байкал», оперные исполнители.



Специальными гостями станут заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Базалева, заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Савр Катаев, заслуженный артист Российской Федерации Рамил Гайзуллин (Башкортостан), дирижёр Тувинского национального оркестра Эртине Тумат, заслуженный артист республики Татарстан Рустем Рахматуллин, главный дирижёр оркестра народных инструментов имени Курмангазы Абылай Тлепбергенов (Казахстан), заслуженный деятель искусств Российской Федерации Олег Огнев (Бурятия), заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Михайлов (Бурятия), заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Саяна Табхарова.



Для тех, кто не сможет присутствовать на концерте, 11 апреля на ютуб-канале театра «Байкал» выйдет онлайн-концерт национального оркестра Бурятии.



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