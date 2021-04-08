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В Бурятии дети убрались в лесу и покормили белочку

В Бурятии дети убрались в лесу и покормили белочку
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Школьники очистили берег озера Баранчеевское

Сотрудники Муйского лесхоза провели акцию по очистке берега озера Баранчеевское от мусора. Помочь лесникам решили ребята из Муйского детско-юношеского лесничества, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Совместными усилиями участники акции собрали более 100 кг мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, бумагу.

- Погода была хорошая, ребятам понравилось работать на свежем воздухе. В процессе уборки они состязались – кто больше соберёт отходов, - поделилась мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.

После продуктивной работы школьники устроили на очищенном теперь месте отдыха пикник. После горячего чая с бутербродами и сладостями, ребята убрали за собой мусор.

- Всегда принимаем участие в уборках. Мы хотим, чтобы в лесах всегда было чисто. Ведь соблюдать порядок так просто - достаточно забирать после отдыха мусор за собой. После уборки, когда мы пили чай, к нам подбежала белочка. Мы угостили пушистую красавицу печенькой и она убежала домой, - с улыбкой рассказывают ребята.

дети Лес уборка
 
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