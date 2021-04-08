В Улан-Удэ состоится детский фестиваль «Краса Бурятии KIDS»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На мероприятии выберут самую красивую девочку



23 мая в Улан-Удэ на сцене Бурятского театра драмы имени Х. Намсараева состоится республиканский детский фестиваль «Краса Бурятии KIDS». В нём примут участие девочки и мальчики в возрасте от 3 до 15 лет. Юные участники проходили обучение на протяжении 9 месяцев в модельной школе.



Девочки примут участие в дефиле, представят коллекции от магазинов города, исполнят хореографические и вокальные номера. Мальчики выполнят показательные номера дзюдо и продемонстрируют собственноручно собранных роботов.



- Фестиваль является культурно мероприятием, направленным на творческое развитие и пропаганду здорового образа жизни детей и молодёжи, - сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



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