 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

В Улан-Удэ состоится детский фестиваль «Краса Бурятии KIDS»

В Улан-Удэ состоится детский фестиваль «Краса Бурятии KIDS»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На мероприятии выберут самую красивую девочку

23 мая в Улан-Удэ на сцене Бурятского театра драмы имени Х. Намсараева состоится республиканский детский фестиваль «Краса Бурятии KIDS». В нём примут участие девочки и мальчики в возрасте от 3 до 15 лет. Юные участники проходили обучение на протяжении 9 месяцев в модельной школе.

Девочки примут участие в дефиле, представят коллекции от магазинов города, исполнят хореографические и вокальные номера. Мальчики выполнят показательные номера дзюдо и продемонстрируют собственноручно собранных роботов.

- Фестиваль является культурно мероприятием, направленным на творческое развитие и пропаганду здорового образа жизни детей и молодёжи, - сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ фестиваль Бурятия дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье увеличили вознаграждение за поджигателей
В Забайкалье увеличили вознаграждение за поджигателей
Общество, 08.04.2021
Граждане смогут получить 40 тысяч рублей за информацию о нарушителях
В Иркутске появится памятник Чехову
В Иркутске появится памятник Чехову
Общество, 08.04.2021
Памятник установят в новом сквере на улице, названной в честь писателя
В Улан-Удэ состоится детский фестиваль «Краса Бурятии KIDS»
В Улан-Удэ состоится детский фестиваль «Краса Бурятии KIDS»
Общество, 08.04.2021
На мероприятии выберут самую красивую девочку
В Иркутске будут работать 75 лагерей дневного пребывания
В Иркутске будут работать 75 лагерей дневного пребывания
Общество, 08.04.2021
Летняя оздоровительная кампания запланирована с 31 мая по 21 июня
В Селенгинском районе Бурятии отметили «золотую свадьбу»
В Селенгинском районе Бурятии отметили «золотую свадьбу»
Общество, 08.04.2021
Юбилей семейной жизни отпраздновала чета Табхаровых
В Улан-Удэ пройдёт «парад» дирижёров
В Улан-Удэ пройдёт «парад» дирижёров
Общество, 08.04.2021
На сцене оперного выступят дирижёры Казахстана и субъектов РФ
8 брендов Бурятии вошли в Топ-1000 достопримечательностей России
8 брендов Бурятии вошли в Топ-1000 достопримечательностей России
Общество, 08.04.2021
Среди них город Кяхта, гора Мунку Сардык и голова Ленина
Презентованы медали и кубки всебурятского фестиваля «Алтаргана»
Презентованы медали и кубки всебурятского фестиваля «Алтаргана»
Общество, 08.04.2021
Песню, посвящённую фестивалю, исполнит Дулма Сунрапова
Продавец поразил улан-удэнцев игрой на пианино
Продавец поразил улан-удэнцев игрой на пианино
Общество, 08.04.2021
Восхитивший людей продавец-консультант продаёт музыкальные инструменты
В Улан-Удэ спасали собаку, застрявшую на островке
В Улан-Удэ спасали собаку, застрявшую на островке
Общество, 08.04.2021
Собака мучилась на островке на реке несколько дней
В Иркутской области обнаружили червей в водопроводной воде
В Иркутской области обнаружили червей в водопроводной воде
Общество, 08.04.2021
Местным жителям рекомендуется обязательно кипятить воду
В аэропорту Улан-Удэ появилась новинка для пассажиров без багажа
В аэропорту Улан-Удэ появилась новинка для пассажиров без багажа
Общество, 08.04.2021
Пассажиры без багажа теперь не будут стоять в очереди
В Бурятии дети убрались в лесу и покормили белочку
В Бурятии дети убрались в лесу и покормили белочку
Общество, 08.04.2021
Школьники очистили берег озера Баранчеевское
В Улан-Удэ родился ребёнок с одним лёгким
В Улан-Удэ родился ребёнок с одним лёгким
Общество, 08.04.2021
Ситуация усугубилась тем, что малыш родился недоношенным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^