8 брендов Бурятии вошли в Топ-1000 достопримечательностей России

Среди них город Кяхта, гора Мунку Сардык и голова Ленина
На национальной интернет-платформе Живоенаследие.рф проведён предварительный отбор объектов культурного и природного наследия РФ. На суд жюри, которому предстояло выбрать вторые пятьсот брендов в топ-1000 главных достопримечательностей России, было представлено более 1150 заявок. В конкурс активно включились почти все регионы России.
От Бурятии согласно предварительным результатам конкурса в топ-1000 брендов (вторые пятьсот брендов) вошли следующие объекты:
- Эколого-этнографический парк-музей «Светлая Поляна» (расположен на берегу озера Байкал в 1 км от села Максимиха, Баргузинский район) – в категории «Арт-кластер»;
- Село Баргузин (Баргузинский район) - в категории «Поселение»;
- Город Кяхта (Кяхтинский район) - в категории «Поселение»;
- Гора Мунку-Сардык (Окинский район) - в категории «Природа»;
- Тункинский национальный парк (Тункинский район) - в категории «Природа»;
- Ангирская писаница «Малтай-Шулуун» (Заиграевский район) - в категории «Сооружения»;
- Самая большая голова Ленина в мире (Площадь Советов, г. Улан-Удэ) - в категории «Сооружения»;
- Бурятский сундук - в категории «Традиции и промыслы».
Из прошедших предварительный отбор брендов жюри будет отбирать до 500 главных брендов-победителей. Бренды - участники конкурса будут нанесены на карту и представлены в каталоге локальных культурных брендов России.
В марте жюри приступило к итоговой оценке брендов в рамках основного конкурса. Отбор ведётся жюри также с учётом народного голосования, проходящем на портале, до 30 апреля. Результаты народного голосования не только определят судьбу приза зрительских симпатий, но и будут учитываться жюри при определении популярности российских достопримечательностей.
Как сообщает пресс-служба министерства туризма РБ, ранее в рамках проекта «Живое наследие» прошла самая первая выборка локальных культурных брендов («ТОП-500»). От Бурятии в первые Топ-500 вошли культурные бренды: курорт Аршан (бренд «Поселения»), озеро Байкал (бренд «Природные объекты и явления»), Иволгинский дацан (бренд «Культурные сооружения и комплексы»), буузы (бренд «Гастрономия»), культура семейских (бренд «Традиции и промыслы»), «Ночь ёхора» (бренд «События и даты»).
8 брендов Бурятии вошли в Топ-1000 достопримечательностей России
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