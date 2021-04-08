Град побил крыши домов
В Бурятии выплатят компенсации жителям села Саянтуйское Тарбатагайского района, пострадавшим от крупного града. Град выпал в июле 2020 года, пройдя по Улан-Удэ и пригородным районам. Льдинки достигали размеров куриного яйца.
Жители села Саянтуйское, у которых град побил крыши и фасады домов, получат единовременную материальную помощь. Правда, пока те, кто доказал право на получение компенсации в суде. Таких оказался 31 человек.
- Размер выплаты составит 10 тысяч рублей на одного человека, - сообщили «Байкал-Dailу» в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Финансирование на выплаты гражданам Тарбагатайский район получит из резервного фонда правительства Бурятии. Вопрос был единогласно одобрен 8 апреля на заседании комиссии по ЧС под председательством зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского.
- Выплаты будут произведены через министерство социальной защиты после подготовки администрацией Тарбагатайского района всех необходимых материалов и их согласования с правительством Бурятии, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пострадавшие от града жители Бурятии получат компенсации
Общество, Фото:
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