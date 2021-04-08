 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

Пострадавшие от града жители Бурятии получат компенсации

Пострадавшие от града жители Бурятии получат компенсации
Общество,  Фото:pixabay.com
Град побил крыши домов

В Бурятии выплатят компенсации жителям села Саянтуйское Тарбатагайского района, пострадавшим от крупного града. Град выпал в июле 2020 года, пройдя по Улан-Удэ и пригородным районам. Льдинки достигали размеров куриного яйца.

Жители села Саянтуйское, у которых град побил крыши и фасады домов, получат единовременную материальную помощь. Правда, пока те, кто доказал право на получение компенсации в суде. Таких оказался 31 человек.

- Размер выплаты составит 10 тысяч рублей на одного человека, - сообщили «Байкал-Dailу» в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Финансирование на выплаты гражданам Тарбагатайский район получит из резервного фонда правительства Бурятии. Вопрос был единогласно одобрен 8 апреля на заседании комиссии по ЧС под председательством зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского.

- Выплаты будут произведены через министерство социальной защиты после подготовки администрацией Тарбагатайского района всех необходимых материалов и их согласования с правительством Бурятии, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
град компенсация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ родился ребёнок с одним лёгким
В Улан-Удэ родился ребёнок с одним лёгким
Общество, 08.04.2021
Ситуация усугубилась тем, что малыш родился недоношенным
В Улан-Удэ месяц будут ремонтировать дорогу на Комсомольской
В Улан-Удэ месяц будут ремонтировать дорогу на Комсомольской
Общество, 08.04.2021
Изменится схема движения шести маршрутов
Каждый пятый работник ВСЖД вакцинирован от ковида
Каждый пятый работник ВСЖД вакцинирован от ковида
Общество, 08.04.2021
Привились более восьми тысяч железнодорожников
Росгвардейцы Бурятии поделились кровью
Росгвардейцы Бурятии поделились кровью
Общество, 08.04.2021
Представители правоохранительных органов считаются одними из самых надёжных доноров
В Этнографическом музее в Улан-Удэ родила медведица
В Этнографическом музее в Улан-Удэ родила медведица
Общество, 08.04.2021
На свет появились, предположительно, два медвежонка
В Бурятии полицейские проверили «кухонных боксёров»
В Бурятии полицейские проверили «кухонных боксёров»
Общество, 08.04.2021
Завершился первый этап операции «Быт-2021»
10 сёл в Бурятии полностью отказались от алкоголя
10 сёл в Бурятии полностью отказались от алкоголя
Общество, 08.04.2021
В трезвых сёлах преступность упала до нуля
В Бурятии назвали среднюю выплату по ОСАГО
В Бурятии назвали среднюю выплату по ОСАГО
Общество, 08.04.2021
За год жителям Бурятии выплатили полмиллиарда рублей по ОСАГО
В Бурятии выяснили, почему никто не заболел гриппом
В Бурятии выяснили, почему никто не заболел гриппом
Общество, 08.04.2021
Жителям Бурятии напомнили о пользе ношения масок
В Улан-Удэ впервые в России покажут спектакль «Кое-что про йогу»
В Улан-Удэ впервые в России покажут спектакль «Кое-что про йогу»
Общество, 08.04.2021
Премьера состоится  в театре имени Бестужева
В улан-удэнском СИЗО вспомнили узников концлагерей
В улан-удэнском СИЗО вспомнили узников концлагерей
Общество, 08.04.2021
В СИЗО прошли мероприятия к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^