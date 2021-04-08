В Иркутской области пробегут лыжный марафон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победителям вручат призы и медали



С 10 по 11 апреля в Иркутской области состоится Усть-Кутский лыжный марафон на призы ООО «Иркутская нефтяная компания». Местом проведения станет лыжная база «Снежинка» в городе Усть-Кут.



10 апреля пройдёт регистрация участников и выдача спортивных номеров. Открытие соревнований начнётся в 9:30 11 апреля. В 10:00 будет дан старт. Соревнования проводятся по трёхкилометровому кругу свободным стилем. Мужчины в зависимости от возрастной категории пробегут дистанции 20 и 30 км, женщины – 10 и 15 км.



Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются призами, грамотами и медалями. Каждый финишировавший участник получит медаль финишёра. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

