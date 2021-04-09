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В Иркутске проведут чемпионат России по традиционному каратэ

В Иркутске проведут чемпионат России по традиционному каратэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За медали соревнований поборются дети, молодёжь и взрослые

С 22 по 25 апреля в Иркутске пройдут XIII чемпионат и первенство ОФТКР по традиционному каратэ среди детей, юношей, кадетов, юниоров, молодёжи и взрослых. Соревнования проведут в спортивном комплексе «Байкал-Арена». Начало в 9:00.

- Оргкомитет чемпионата и первенства ОФТКР России состоялся 10 марта в Иркутске. Именно в нашем городе в конце апреля пройдёт долгожданный турнир. На оргкомитете «утрясли» все детали по безопасности участников, регламенту и времени. Хотим отметить, что на этот раз международная программа («Эволюция Кумитэ») была отменена в связи с эпидемиологической ситуацией в мире и закрытыми границами в ряде стран. Однако полноценный чемпионат (отбор на чемпионат мира в Бразилии) должен состояться! – рассказали в спортивном клуб боевых единоборств «Фудо-Джитсу».

В рамках мероприятия будут проведены традиционный технический семинар, конференция и дан-тест. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Город».

Возрастное ограничение 6+
Иркутск чемпионат России первенство России каратэ спорт
 
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