В Иркутске проведут чемпионат России по традиционному каратэ

За медали соревнований поборются дети, молодёжь и взрослые



С 22 по 25 апреля в Иркутске пройдут XIII чемпионат и первенство ОФТКР по традиционному каратэ среди детей, юношей, кадетов, юниоров, молодёжи и взрослых. Соревнования проведут в спортивном комплексе «Байкал-Арена». Начало в 9:00.



- Оргкомитет чемпионата и первенства ОФТКР России состоялся 10 марта в Иркутске. Именно в нашем городе в конце апреля пройдёт долгожданный турнир. На оргкомитете «утрясли» все детали по безопасности участников, регламенту и времени. Хотим отметить, что на этот раз международная программа («Эволюция Кумитэ») была отменена в связи с эпидемиологической ситуацией в мире и закрытыми границами в ряде стран. Однако полноценный чемпионат (отбор на чемпионат мира в Бразилии) должен состояться! – рассказали в спортивном клуб боевых единоборств «Фудо-Джитсу».



В рамках мероприятия будут проведены традиционный технический семинар, конференция и дан-тест. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Город».



Возрастное ограничение 6+

