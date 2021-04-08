Росгвардейцы Бурятии поделились кровью













В Улан-Удэ проходят Дни донора для сотрудников силовых структур. Сегодня более 30 сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии Бурятии сдали донорскую кровь и её компоненты.Перед сдачей крови каждый донор прошёл медицинский осмотр и сдал необходимые анализы. После лабораторного исследования полученную кровь и её компоненты направят по назначению в лечебные учреждения республики.- Личный состав управления Росгвардии по Республике Бурятия постоянные участники подобных акций, также мы сдаём кровь планово. Мы понимаем важность донорства. Каждый сотрудник и военнослужащий готов помочь людям, нуждающимся в донорской крови,- отметил врио начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Иван Ванчугов.Медицинский персонал поблагодарил росгвардейцев, отметив, что правоохранители как приверженцы здорового образа, и чьи показатели здоровья отвечают строгим требованиям, одни из самых надёжных доноров.