 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

В Забайкалье у братьев родились дети с разницей в один день

В Забайкалье у братьев родились дети с разницей в один день
Общество,  Фото:pixabay.com
У старшего брата появился сын, а младшего – дочка

В один день два родных брата, жители села Адриановка Карымского района Забайкальского края, зарегистрировали в районном отделе ЗАГС рождение своих детей. Причём разница между рождениями малышей составляет менее суток, хотя по календарю эти числа стали разными.

- В семье старшего брата Михаила и его супруги Анны родился сын. Супруги назвали его Артём, он стал для них третьим ребёнком. В семье младшего брата Дмитрия и его супруги Марии родилась дочка. Её назвали Юлией, и она четвёртый ребёнок в семье, - сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.

Напомним, что в Забайкалье жительница Борзинского района родила двойню, которая стала второй в семье. У неё уже есть первенцы – мальчики-двойняшки.
Забайкальский край ЗАГС новорожденные семьи дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутск примет всероссийские соревнования по кудо
Иркутск примет всероссийские соревнования по кудо
Общество, 08.04.2021
Соревнования состоятся 10 апреля
В Бурятии открывается весенняя охота на птиц
В Бурятии открывается весенняя охота на птиц
Общество, 08.04.2021
В Тункинском районе разрешат охотиться на самцов водоплавающей дичи, тетерева и глухаря
В Забайкалье у братьев родились дети с разницей в один день
В Забайкалье у братьев родились дети с разницей в один день
Общество, 08.04.2021
У старшего брата появился сын, а младшего – дочка
В Иркутской области пробегут лыжный марафон
В Иркутской области пробегут лыжный марафон
Общество, 08.04.2021
Победителям вручат призы и медали
В Улан-Удэ выбрали «Звёздочек надежды»
В Улан-Удэ выбрали «Звёздочек надежды»
Общество, 08.04.2021
В столице Бурятии завершился конкурс юных музыкантов
В Забайкалье увеличили вознаграждение за поджигателей
В Забайкалье увеличили вознаграждение за поджигателей
Общество, 08.04.2021
Граждане смогут получить 40 тысяч рублей за информацию о нарушителях
В Иркутске появится памятник Чехову
В Иркутске появится памятник Чехову
Общество, 08.04.2021
Памятник установят в новом сквере на улице, названной в честь писателя
В Улан-Удэ состоится детский фестиваль «Краса Бурятии KIDS»
В Улан-Удэ состоится детский фестиваль «Краса Бурятии KIDS»
Общество, 08.04.2021
На мероприятии выберут самую красивую девочку
В Иркутске будут работать 75 лагерей дневного пребывания
В Иркутске будут работать 75 лагерей дневного пребывания
Общество, 08.04.2021
Летняя оздоровительная кампания запланирована с 31 мая по 21 июня
В Селенгинском районе Бурятии отметили «золотую свадьбу»
В Селенгинском районе Бурятии отметили «золотую свадьбу»
Общество, 08.04.2021
Юбилей семейной жизни отпраздновала чета Табхаровых
В Улан-Удэ пройдёт «парад» дирижёров
В Улан-Удэ пройдёт «парад» дирижёров
Общество, 08.04.2021
На сцене оперного выступят дирижёры Казахстана и субъектов РФ
8 брендов Бурятии вошли в Топ-1000 достопримечательностей России
8 брендов Бурятии вошли в Топ-1000 достопримечательностей России
Общество, 08.04.2021
Среди них город Кяхта, гора Мунку Сардык и голова Ленина
Презентованы медали и кубки всебурятского фестиваля «Алтаргана»
Презентованы медали и кубки всебурятского фестиваля «Алтаргана»
Общество, 08.04.2021
Песню, посвящённую фестивалю, исполнит Дулма Сунрапова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^