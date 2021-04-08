У старшего брата появился сын, а младшего – дочка
В один день два родных брата, жители села Адриановка Карымского района Забайкальского края, зарегистрировали в районном отделе ЗАГС рождение своих детей. Причём разница между рождениями малышей составляет менее суток, хотя по календарю эти числа стали разными.
- В семье старшего брата Михаила и его супруги Анны родился сын. Супруги назвали его Артём, он стал для них третьим ребёнком. В семье младшего брата Дмитрия и его супруги Марии родилась дочка. Её назвали Юлией, и она четвёртый ребёнок в семье, - сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.
Напомним, что в Забайкалье жительница Борзинского района родила двойню, которая стала второй в семье. У неё уже есть первенцы – мальчики-двойняшки.
В Забайкалье у братьев родились дети с разницей в один день
Общество, Фото:
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