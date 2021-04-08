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Школьники Бурятии поборются за путёвки в «Артек»

Школьники Бурятии поборются за путёвки в «Артек»
Общество,  Фото:pixabay.com
За путёвку поборются чтецы

9 апреля в Улан-Удэ состоится региональный финал всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика- 2021». По итогам голосования выберут трёх лучших чтецов, которые отправятся в «Артек» и будут представлять республику во всероссийском финале самого масштабного литературного проекта страны для детей и подростков.

Из-за непростой эпидемиологической обстановки в этом году конкурс пройдёт в онлайн формате. Но своей масштабности проект не потеряет. Выступления участников будут оценивать писатели, артисты, телеведущие, специалисты в области детского чтения. Компетентное жюри определит троих победителей, которые отправятся на финал всероссийского конкурса в лагерь «Артек». Финал пройдёт 23-24 мая, а суперфинал этого года — в июне, в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости.

Целый год конкурсанты готовились и прошли непростой путь: от выбора произведения и регулярных репетиций, до победы в классном, школьном, районном и городском туре. В финал вышли только 40 участников, которые выступят с отрывками из любимой прозы. До мечты ребят остался всего лишь один шаг.

«Живая классика» — самый масштабный литературный проект России для детей и подростков. Ежегодно в нём принимают участие более 2,5 миллионов школьников. В этом году у конкурса юбилейный, 10 сезон — поэтому церемонии финала и суперфинала будут особенными, на них соберутся «выпускники» конкурса, участники и звезды разных лет.

Победители разных этапов конкурса получат призы от оргкомитета и партнёров. 
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