В Бурятии полицейские проверили «кухонных боксёров»

Завершился первый этап операции «Быт-2021»
В Бурятии подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Быт-2021». Полицейские проверили более трех тысяч граждан (96% от общего числа), находящихся на профилактическом учёте в органах внутренних дел. Это семейные дебоширы, больные алкоголизмом и наркоманией, а также состоящие либо формально подпадающие под административный надзор.
- По результатам проверок выявлено и дополнительно поставлено на профилактический учёт более 170 человек, систематически допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере. К административной ответственности привлечены 775 граждан, в том числе, за нанесение побоев – 54, нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции – 31, мелкое хулиганство – 36, распитие алкогольных напитков и нахождение в общественных местах в состоянии опьянения – 207, - сообщает МВД по Бурятии.
О фактах бытового, семейного насилия необходимо незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо по телефонам: 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.
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