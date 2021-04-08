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В Селенгинском районе Бурятии отметили «золотую свадьбу»

В Селенгинском районе Бурятии отметили «золотую свадьбу»
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Юбилей семейной жизни отпраздновала чета Табхаровых

В Селенгинском районе Бурятии отметили «золотую свадьбу» Табхаровы Сергей Будацыренович и Сэсэгма Балдоржиевна. Юбиляры поставили свои подписи в книге почётных юбиляров семейной жизни. Районный отдел ЗАГС вручил юбилярам почётное «золотое» свидетельство. С праздником семью Табхаровых по видеосвязи поздравили администрация МО «Селенгинский район», администрация МОСП «Иройское», управление сельского хозяйства, отдел социальной защиты населения, коллектив СПК «Иро».

Как сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии, брак Сергея и Сэсэгмы Табхаровых был зарегистрирован 31 марта 1971 года Иройским сомонным Советом депутатов Селенгинского района. Ранее они учились вместе в Иройской средней школе.

Глава семьи Сергей Будацыренович, окончив ВСТИ, начал трудовую деятельность в Мухоршибирском районе на инкубаторной станции инженером. По приглашению председателя колхоза имени Карла Маркса Сергей Будацыренович с семьёй переехал в 1975 году в село Ташир Селенгинского района. Вся его трудовая деятельность связана с колхозом имени Карла Маркса, ныне СПК «Иро», где он работал инженером-электриком.

Сергей Будацыренович – ветеран труда, награждён почётной грамотой правительства Бурятии, министерства сельского хозяйства республики за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса, почётной грамотой Народного Хурала, почётной грамотой министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни среди населения. Также глава семьи является ветераном спорта. Занимался такими видами спорта, как волейбол, настольный теннис, стрельба из лука. Постоянный участник, призёр и победитель республиканских сельских спортивных игр, республиканских турниров среди ветеранов по стрельбе из лука. Награждён медалью республиканского агентства по физической культуре и спорту «За заслуги в спорте». В 2016 году ему присвоено звание «Ветеран спорта Республики Бурятия».

Сэсэгма Балдоржиевна после окончания школы работала чабаном, затем освобождённым секретарём комсомольской организации колхоза «Коммунизм» Джидинского района. После с 1969 по 1973 год училась в высшей комсомольской школе в Москве. Получив специальность «преподаватель истории и обществознания», она работала вторым секретарём Мухоршибирского РК ВЛКСМ. После переезда в Ташир – специалистом Иройского сельского Совета депутатов, заместителем главы Иройской сомонной администрации Селенгинского района.

Сэсэгма Балдоржиевна награждена почётной грамотой Верховного Совета Бурятской АССР, медалью «За трудовую доблесть» за активное участие в комсомольской работе и высокие показатели в социалистическом соревновании, почётной грамотой Совета министров Бурятии за активное участие в деле развития экономики и культуры района, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», почётной грамотой правительства республики, юбилейной медалью «90 лет Республике Бурятия».

В селе Ташир у Табхаровых родились и выросли дети. У юбиляров 5 детей и 8 внуков: Баясхал работает в службе безопасности, Саяна – преподаватель музыкального колледжа имени П.И. Чайковского и руководитель оркестра бурятских народных инструментов, Туяна – домохозяйка, Аюна – заведующая Иройской сельской библиотекой, Баир – солист театра «Байкал».
Селенгинский район Бурятия семьи юбилей ЗАГС свадьба
 
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