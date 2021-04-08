Работы завершат до 31 августа
В этом году в Улан-Удэ запланирован ремонт участка дорожного полотна протяжённостью около 500 метров улиц Красногвардейская и Заудинская. Улицы ведут к буддийскому храму «Гандан Жамба Лин».
- Дорога располагается в густонаселённом жилом секторе Октябрьского района. Она ведёт к дацану «Гандан Жамба Лин», название которого переводится как «Страна Будды Грядущего». Дацан строили шесть лет силами лам и методом народной стройки. В 2007 году храм освятили и начали принимать верующих, - сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
На данный момент на дороге имеется большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин. В ходе ремонта дорожники уберут старое покрытие, выровняют дорогу и полностью заменят дорожные бортовые камни. Будут установлены предупреждающие знаки, нанесена дорожная разметка. Появится новый тротуар.
- Контракт на строительство этой дороги заключён. Подрядчик приступит к работам при наступлении благоприятных погодных условий. Срок завершения работ до 31 августа 2021 года, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.
Проводить работу будет подрядная организация СК «Олимп». Всего на ремонт участка выделено около 7,8 млн рублей.
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу к дацану «Гандан Жамба Лин»
Общество, Фото:
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