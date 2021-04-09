В Забайкалье разыграют «Кубок Государственной границы» по пауэрлифтингу

Заявки на участие принимаются до 10 мая включительно



С 22 по 23 мая в Забайкальском крае пройдут соревнования «Открытый кубок Государственной границы» по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге, жиму стоя, строгому подъёму на бицепс среди мужчин и женщин. Турнир проводится по международным правилам WPC/AWPC.



Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе посёлка Забайкальск. К участию в турнире допускаются спортсмены из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, достигшие 13 лет, и имеющие соответствующую спортивно-техническую подготовку. Заявки принимаются до 10 мая включительно.



Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной и весовой категории, награждаются медалями и дипломами. Победители абсолютного первенства получат медали, дипломы и призы.



Возрастное ограничение 0+

