Заявки на участие принимаются до 10 мая включительно
С 22 по 23 мая в Забайкальском крае пройдут соревнования «Открытый кубок Государственной границы» по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге, жиму стоя, строгому подъёму на бицепс среди мужчин и женщин. Турнир проводится по международным правилам WPC/AWPC.
Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе посёлка Забайкальск. К участию в турнире допускаются спортсмены из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, достигшие 13 лет, и имеющие соответствующую спортивно-техническую подготовку. Заявки принимаются до 10 мая включительно.
Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной и весовой категории, награждаются медалями и дипломами. Победители абсолютного первенства получат медали, дипломы и призы.
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В Забайкалье разыграют «Кубок Государственной границы» по пауэрлифтингу
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