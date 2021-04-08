 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

В Улан-Удэ впервые в России покажут спектакль «Кое-что про йогу»

В Улан-Удэ впервые в России покажут спектакль «Кое-что про йогу»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Премьера состоится в театре имени Бестужева

1 и 2 мая в 18.00 в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева состоится премьера комедии «Кое-что про йогу» (16+) по пьесе современного американского драматурга индийского происхождения Дипики Гуха (в переводе и адаптации Марии Огневой). Её произведения пользуются популярностью в США, Канаде и Великобритании, однако эта пьеса впервые будет поставлена в России.

По сюжету три топ-менеджера компании, которая занимается производством одежды для йоги, должны спасти от краха собственную фирму. По стечению разных обстоятельств предприятие оказывается на пороге разорения. Новому генеральному директору Джоанне и двум ее подчиненным необходимо вернуть расположение покупателей и повысить стремительно падающие продажи. Но сделать это не так-то просто, доверие клиентов к «Джоджомон» сильно подорвано. И помочь им может только настоящий гуру…

- «Кое-что про йогу» – это невероятно актуальная и очень смешная история про мир, в котором можно всё или почти всё купить. Не исключением стали истина, совесть и духовность. Здесь автор затрагивает темы лицемерия корпораций, продвигающих ценности, которые они не разделяют, набившей оскомину корпоративной этики, рабочего выгорания, фем- и ЗОЖ-трендов. А ещё свободы, равноправия и поиска собственной идентичности. Это остроумная комедия про современное общество и место духовного в нём, - сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

Над спектаклем работает приглашенная постановочная команда: режиссёр Олег Христолюбский (Санкт-Петербург), художник-постановщик Павел Оглуздин (Хабаровск), художница по костюмам Александра Демидова (Санкт-Петербург), звукорежиссёр Анастасия Насонкина (Санкт-Петербург) и художник по свету Дмитрий «Митрич» Зименко (Санкт-Петербург).

В комедии заняты заслуженная артистка России Марина Ланина, народный артист Бурятии Сергей Васильев, заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская, актеры Анастасия Турушева, Елизавета Михайлова, Аюр Доржиев, Владимир Барташевич, Артур Шувалов и Дмитрий Тарбеев.
спектакль Русский драмтеатр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В торговых центрах Улан-Удэ зазвучит голос Левитана
В торговых центрах Улан-Удэ зазвучит голос Левитана
Общество, 08.04.2021
Необычные акции пройдут ко Дню космонавтики
Бурятский лама объяснил, почему весной днём клонит ко сну
Бурятский лама объяснил, почему весной днём клонит ко сну
Общество, 08.04.2021
Жителям Бурятии дали рекомендации к весне
Число умерших от коронавируса в Бурятии достигло 800
Число умерших от коронавируса в Бурятии достигло 800
Общество, 08.04.2021
Больные умирают ежедневно с середины октября
Даши Намдаков согласен сделать для Улан-Удэ «Мальчика с птичкой»
Даши Намдаков согласен сделать для Улан-Удэ «Мальчика с птичкой»
Общество, 08.04.2021
Скульптура в исполнении Даши Намдакова может появиться вместо безликого фонтана
В Бурятии на побережье Байкала нашли следы медведя
В Бурятии на побережье Байкала нашли следы медведя
Общество, 08.04.2021
Проснувшиеся медведи выходят из глубины тайги
Бурятия вновь попала в список регионов с грязным воздухом
Бурятия вновь попала в список регионов с грязным воздухом
Общество, 08.04.2021
Неблагоприятная ситуация зафиксирована в Селенгинске и Улан-Удэ
Работники прокуратуры Бурятии встретились с будущими юристами
Работники прокуратуры Бурятии встретились с будущими юристами
Общество, 08.04.2021
С работниками прокуратуры встретились студенты БГУ
В Бурятии запустили движение «Я/МЫ против ЯМЫ»
В Бурятии запустили движение «Я/МЫ против ЯМЫ»
Общество, 08.04.2021
Общественник Чингис Болотов продолжает борьбу с ямами
В Бурятии выявили недочёты в планах тушения пожаров
В Бурятии выявили недочёты в планах тушения пожаров
Общество, 08.04.2021
Проверку устроила прокуратура Баунтовского района
Одна из первых женщин-полковников милиции Бурятии отметила юбилей
Одна из первых женщин-полковников милиции Бурятии отметила юбилей
Общество, 08.04.2021
Светлана Манзырева отдала службе в органах внутренних дел около 30 лет
Заключённых в колонии в Бурятии незаконно поощряли
Заключённых в колонии в Бурятии незаконно поощряли
Общество, 08.04.2021
Прокуратура внесла представление врио начальника УФСИН по Бурятии
В Улан-Удэ напишут «Цифровой диктант»
В Улан-Удэ напишут «Цифровой диктант»
Общество, 08.04.2021
Горожане смогут определить свой уровень цифровой грамотности
В Бурятии вуз отдаст 30000 рублей за логотип юбилея
В Бурятии вуз отдаст 30000 рублей за логотип юбилея
Общество, 08.04.2021
Конкурс посвящён 90-летию Бурятского государственного университета
В Улан-Удэ днём будет тёплая погода
В Улан-Удэ днём будет тёплая погода
Общество, 08.04.2021
Ухудшение погоды ожидается в пятницу
В Улан-Удэ развернётся выставка мастеров Кабанского района
В Улан-Удэ развернётся выставка мастеров Кабанского района
Общество, 07.04.2021
В экспозиции представят образцы декоративно-прикладного искусства и творчество художников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^