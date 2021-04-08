В Улан-Удэ впервые в России покажут спектакль «Кое-что про йогу»

Премьера состоится в театре имени Бестужева
1 и 2 мая в 18.00 в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева состоится премьера комедии «Кое-что про йогу» (16+) по пьесе современного американского драматурга индийского происхождения Дипики Гуха (в переводе и адаптации Марии Огневой). Её произведения пользуются популярностью в США, Канаде и Великобритании, однако эта пьеса впервые будет поставлена в России.
По сюжету три топ-менеджера компании, которая занимается производством одежды для йоги, должны спасти от краха собственную фирму. По стечению разных обстоятельств предприятие оказывается на пороге разорения. Новому генеральному директору Джоанне и двум ее подчиненным необходимо вернуть расположение покупателей и повысить стремительно падающие продажи. Но сделать это не так-то просто, доверие клиентов к «Джоджомон» сильно подорвано. И помочь им может только настоящий гуру…
- «Кое-что про йогу» – это невероятно актуальная и очень смешная история про мир, в котором можно всё или почти всё купить. Не исключением стали истина, совесть и духовность. Здесь автор затрагивает темы лицемерия корпораций, продвигающих ценности, которые они не разделяют, набившей оскомину корпоративной этики, рабочего выгорания, фем- и ЗОЖ-трендов. А ещё свободы, равноправия и поиска собственной идентичности. Это остроумная комедия про современное общество и место духовного в нём, - сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.
Над спектаклем работает приглашенная постановочная команда: режиссёр Олег Христолюбский (Санкт-Петербург), художник-постановщик Павел Оглуздин (Хабаровск), художница по костюмам Александра Демидова (Санкт-Петербург), звукорежиссёр Анастасия Насонкина (Санкт-Петербург) и художник по свету Дмитрий «Митрич» Зименко (Санкт-Петербург).
В комедии заняты заслуженная артистка России Марина Ланина, народный артист Бурятии Сергей Васильев, заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская, актеры Анастасия Турушева, Елизавета Михайлова, Аюр Доржиев, Владимир Барташевич, Артур Шувалов и Дмитрий Тарбеев.
В Улан-Удэ впервые в России покажут спектакль «Кое-что про йогу»
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