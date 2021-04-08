В Тункинском районе разрешат охотиться на самцов водоплавающей дичи, тетерева и глухаря
В Бурятии на территории национального парка «Тункинский» открывается весенняя охота на самцов водоплавающей дичи, тетерева и глухаря. Разрешения будут выдаваться с 12 апреля в административно-музейном комплексе национального парка «Тункинский» в селе Кырен.
Для проведения спортивной и любительской охоты определены следующие сроки:
- весенняя охота на самцов тетерева и глухаря с 24 апреля по 3 мая 2021 года;
- весенняя охота на самцов водоплавающей дичи (селезня) с 1 по 10 мая 2021 года.
- В лесу необходимо иметь при себе разрешительные документы, а также соблюдать правила противопожарной безопасности, - сообщает администрация национального парка «Тункинский».
В Бурятии открывается весенняя охота на птиц
Общество, Фото:
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