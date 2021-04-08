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В торговых центрах Улан-Удэ зазвучит голос Левитана

В торговых центрах Улан-Удэ зазвучит голос Левитана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Необычные акции пройдут ко Дню космонавтики

В этом году 12 апреля в России празднуется не только День космонавтики, но и юбилей со дня первого полёта в космос Юрия Гагарина. Ровно 60 лет назад он совершил исторический полёт и первым в истории человечества провёл в космосе 108 минут.

Эту важную дату региональное отделение Народного фронта в Бурятии решило отметить необычными акциями. Ко Дню космонавтики 12 апреля ОНФ проведёт познавательно-патриотическую акцию «108 минут». Акция пройдёт в трамвае, следующем по кольцевому маршруту №2, вагон 80. Время отправления - 15 часов 29 минут с конечной остановки на Шишковке. Длительность акции – от конечной до конечной остановки.

Во время следования данного трамвая активисты ОНФ совместно с участниками команды «Молодёжка ОНФ» будут рассказывать пассажирам исторические факты о полёте Юрия Гагарина и раскроют интересные факты о космосе.

Также пройдет тематическая викторина, победителям которой будут вручены сувенирные шоколадные конфеты в авторском оформлении на тему Дня космонавтики.

А в 15 часов 2 минуты по инициативе ОНФ в крупных торгово-развлекательных центрах столицы Бурятии по радио прозвучит запись голоса легендарного советского диктора Юрия Левитана, объявляющая о первом полёте в космическое пространство.



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