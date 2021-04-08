В торговых центрах Улан-Удэ зазвучит голос Левитана

Необычные акции пройдут ко Дню космонавтики



В этом году 12 апреля в России празднуется не только День космонавтики, но и юбилей со дня первого полёта в космос Юрия Гагарина. Ровно 60 лет назад он совершил исторический полёт и первым в истории человечества провёл в космосе 108 минут.



Эту важную дату региональное отделение Народного фронта в Бурятии решило отметить необычными акциями. Ко Дню космонавтики 12 апреля ОНФ проведёт познавательно-патриотическую акцию «108 минут». Акция пройдёт в трамвае, следующем по кольцевому маршруту №2, вагон 80. Время отправления - 15 часов 29 минут с конечной остановки на Шишковке. Длительность акции – от конечной до конечной остановки.



Во время следования данного трамвая активисты ОНФ совместно с участниками команды «Молодёжка ОНФ» будут рассказывать пассажирам исторические факты о полёте Юрия Гагарина и раскроют интересные факты о космосе.



Также пройдет тематическая викторина, победителям которой будут вручены сувенирные шоколадные конфеты в авторском оформлении на тему Дня космонавтики.



А в 15 часов 2 минуты по инициативе ОНФ в крупных торгово-развлекательных центрах столицы Бурятии по радио прозвучит запись голоса легендарного советского диктора Юрия Левитана, объявляющая о первом полёте в космическое пространство.







