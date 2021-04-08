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В Бурятии «Марш парков» поддержат конкурсами видео и рисунков

В Бурятии «Марш парков» поддержат конкурсами видео и рисунков
Общество,  Фото:pixabay.com
К участию приглашаются все люди, небезразличные к природе родного края

Жителей Бурятии приглашают стать активными участниками международной природоохранной акции «Марш парков». В этом году девиз акции: «Водно-болотные угодья нуждаются в защите!».

- В этом году отмечается 50-летие международной конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих ключевое значение в качестве мест обитания водоплавающих птиц и других живых организмов, - сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

В рамках акции объявляется два конкурса. Первый – традиционный конкурс детского художественного творчества «Мир заповедной природы», темой которого станет «Жизнь водно-болотных угодий». Будут приниматься работы участников от 4 до 18 лет, посвящённые близлежащим водоёмам, их природе, животным и растениям, обитающим в водной среде и на берегах озёр и рек. Приём рисунков осуществляется до 7 мая.

Также будет проведён творческий конкурс видеороликов «Беречь природы дар бесценный». К участию принимается авторское видео длительностью не более 2 минут. В видеоролике необходимо в простой и доступной форме рассказать о затронутой теме, оставив у целевой аудитории яркий отпечаток в памяти. Работы будут размещаться на страницах ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в соцсетях и демонстрироваться на уличном светодиодном экране на контрольно-пропускном пункте в Забайкальском национальном парке, а также использоваться для проведения эколого-просветительских мероприятий. Видеоролик должен мотивировать зрителя на конкретные действия по сохранению природы. Участниками конкурса могут быть все желающие, как отдельные авторы, так и авторские коллективы. Количество работ от одного автора не ограничено. Ролики присылаются до 14 мая на адрес ecopros@pdmr.ru.

Возрастное ограничение 0+
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