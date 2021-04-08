Число умерших от коронавируса в Бурятии достигло 800

Больные умирают ежедневно с середины октября
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 45 человек. Большинство из них (35 пациентов) сами пришли к врачам с признаками ОРВИ, остальных обследовали как контактных и с профцелью.
Заболеваемость, стабилизировавшаяся в последнее время, держится на прежнем уровне. Коронавирус резко пошёл на спад в начале марта, когда стали выявлять менее 100 новых заражённых в сутки. Показатели снижались с каждой неделей, в последние дни достигнув уровня чуть более 40 заражённых ежедневно. Такие цифры раньше были только в конце августа, до второй волны коронавируса. Днём ранее было 43 заразившихся за сутки – это минимальное значение за долгое время.
Общее число случаев заражения COVID-19 на сегодня достигло 36 419. Из них 54% (19 350) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровел 34 831 человек, или 95%. Накануне вылечились 49 пациентов.
Ситуация со смертностью остаётся непростой. С середины октября люди умирают ежедневно, лишь 3 апреля был единственный день, когда никто не скончался. Накануне, 7 апреля умерли двое больных ковидом. Всего же с начала пандемии коронавирус забрал жизни 800 человек в Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 456 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 313. В отделениях реанимации находится 58 пациентов (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 25 пациентов (из них старше 65-ти – 15).
Свободно 217 ковидных коек.
Амбулаторное лечение проходят 332 пациента с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 352 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях в Бурятии увеличили до 75% заполняемость театров и кинотеатров.
Этим летом в Бурятии будут работать детские лагеря, в прошлом году так и не открывшие двери. Заполняемость летних лагерей также будет 75%.
При этом главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к родителям и учителям с просьбой отказаться от школьных турпоездок.
Число умерших от коронавируса в Бурятии достигло 800
Общество, Фото:
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