Даши Намдаков согласен сделать для Улан-Удэ «Мальчика с птичкой»









Территория благоустройства Гостиных рядов представляет собой несколько скверов – «Александровский сад» со стороны улицы Ленина, сквер «Гостиный ряд» со стороны улицы Коммунистическая и территория зелёных насаждений, расположенная со стороны улицы Куйбышева. Эта территория предусмотрена в дизайн-проекте как зона тихого отдыха, где будут расположены прогулочные маршруты и места для спокойного пребывания. С южной и восточной стороны планируется создать геометрический рисунок при помощи газона и растений с местами для отдыха, напротив - установить качели.



Во время реконструкции планируется проложить новое тротуарное покрытие, установить систему освещения – фонари торшерного типа, высадить кустарники, клумбы и газон. Также будут установлены скамейки нового типа, урны, выполнено устройство летнего водопровода, проведена система видеонаблюдения.



Также в дизайн-проекте будет предусмотрен ремонт и сохранение существующих скульптурных композиций и инсталляций – это «древо Любви» на ул. Куйбышева, «Пенсионер» и скульптура «Бэлэг».



Проголосовать за общественную территорию можно будет на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды https://3.gorodsreda.ru/ с 26 апреля. Чтобы принять участие в голосовании, нужно обязательно зарегистрироваться на сайте «Госуслуги».



Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько лет назад сообщалось о планах по установлению скульптуры Даши Намдакова на набережной. Были

Территория благоустройства Гостиных рядов представляет собой несколько скверов – «Александровский сад» со стороны улицы Ленина, сквер «Гостиный ряд» со стороны улицы Коммунистическая и территория зелёных насаждений, расположенная со стороны улицы Куйбышева. Эта территория предусмотрена в дизайн-проекте как зона тихого отдыха, где будут расположены прогулочные маршруты и места для спокойного пребывания. С южной и восточной стороны планируется создать геометрический рисунок при помощи газона и растений с местами для отдыха, напротив - установить качели.Во время реконструкции планируется проложить новое тротуарное покрытие, установить систему освещения – фонари торшерного типа, высадить кустарники, клумбы и газон. Также будут установлены скамейки нового типа, урны, выполнено устройство летнего водопровода, проведена система видеонаблюдения.Также в дизайн-проекте будет предусмотрен ремонт и сохранение существующих скульптурных композиций и инсталляций – это «древо Любви» на ул. Куйбышева, «Пенсионер» и скульптура «Бэлэг».Проголосовать за общественную территорию можно будет на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды https://3.gorodsreda.ru/ с 26 апреля. Чтобы принять участие в голосовании, нужно обязательно зарегистрироваться на сайте «Госуслуги».Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько лет назад сообщалось о планах по установлению скульптуры Даши Намдакова на набережной. Были представлены эскизы скульптуры «Селенга» . Однако в последнее время об этим планах ничего не сообщалось.

В центре Улан-Удэ на территории у Гостиных рядов планируется установить необычный арт-объект – скульптуру «Мальчик с птичкой» Геннадия Васильева в исполнении его ученика Даши Намдакова.Проект станет возможным, если горожане проголосуют за благоустройство территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции в рамках нацпроекта. Голосование продлится в течение пяти недель – с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе, где все муниципалитеты страны представят свои общественные территории, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.- Есть очень интересная задумка, предполагается устройство фонтана со скульптурой «Мальчик с птичкой» скульптора Геннадия Васильева. Для того, чтобы сделать скульптуру уличным арт-объектом, необходимо в начале «поймать» её масштаб, выполнить её в большем размере, чем оригинал и из другого материала. Даши Намдаков в память о своем учителе согласился сделать и разместить её у нас в сквере «Гостиный ряд» на месте существующего сейчас безликого фонтана. А архитектор Джейран Уланов выполнил эскиз самой чаши фонтана с местом расположения скульптуры таким образом, чтобы она гармонично вписалась в общий замысел благоустраиваемой территории, сочетаясь с Гостиными рядами как с объектом культурного наследия и украсила собой всё общественное пространство в целом, - рассказал главный архитектор Улан-Удэ Михаил Мясищев.