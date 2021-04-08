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Иркутск примет всероссийские соревнования по кудо

Иркутск примет всероссийские соревнования по кудо
Общество,  Фото:Kudo International Federation
Соревнования состоятся 10 апреля

В Иркутске во дворце спорта «Труд» 10 апреля пройдут всероссийские соревнования по кудо. Планируется, что участие в турнире примут около 300 сильнейших спортсменов из Тобольска, Тюмени, Омска, Томска, Новосибирска, Красноярска, Читы и других городов.

В состав сборной команды Иркутской области вошли спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска и Саянска. Всероссийские соревнования по кудо проводятся в трёх возрастных категориях: среди юношей и девушек 12-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, мужчин и женщин старше 18 лет.

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами и кубками, а команды-призёры – кубками и дипломами. Оргкомитет соревнований также награждает лучших спортсменов в номинациях «За лучшую технику» и «За волю к победе».

Всероссийские соревнования по кудо начнутся в 12:00 часов. Торжественное открытие состоится в 15:00 часов. Ориентировочно, финалы будут проходить с 17:00 часов. Соревнования проводятся с целью популяризации кудо среди молодёжи, повышения спортивного мастерства участниками турнира и квалификации судей.

До этого всероссийские соревнования по кудо проводились в Иркутске в 2017 году. Затем турнир принимали Красноярск, Томск, Новосибирск.

Возрастное ограничение 6+

Справка

Кудо — современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году в Японии на основе каратэ кёкусинкай, дзюдо и тайского бокса. В настоящий момент кудо — это вид спорта, признанный в России и других странах мира, включающий в себя элементы и технические приёмы из арсенала каратэ, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств.
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