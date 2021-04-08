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В Иркутске появится памятник Чехову

В Иркутске появится памятник Чехову
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Памятник установят в новом сквере на улице, названной в честь писателя

В этом году в Иркутске благоустроят новый сквер на улице Чехова, где установят памятник известному русскому писателю и драматургу. Кроме самого памятника, который планируется отлить из бронзы, в сквере выполнят озеленение, установят подсветку, ограждения и скамейки.

– В прошлом году жители Правобережного округа Иркутска приняли решение о благоустройстве сквера на Чехова, 3. В процессе работы с проектом пришли к решению установить памятник Антону Павловичу Чехову. Писатель бывал в нашем городе, и по воспоминаниям современников был впечатлён историей и архитектурой Иркутска. Совместно с жителями будет создано уютное пространство в самом центре города, – отметил первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов.

Помимо этого, в 2021 году на территории Правобережного округа благоустроят ещё 3 общественных пространства. Наиболее масштабные работы пройдут в рамках второго этапа благоустройства в Каштаковской роще. По проекту там запланированы строительство спортивной площадки, автомобильной парковки, установка малых архитектурных форм, фонарей и нового моста через ручей, протекающий по территории рощи. Также работы будут начаты в пади Грязнуха. Там обустроят велодорожки и пешеходные тротуары, систему освещения.

Отметим, что за счёт экономии, которая сложилась после проведения аукционов по благоустройству общественных пространств, в этом году приступят к первому этапу благоустройства на улице Нижняя Набережная. Планируется, что на набережной выполнят ремонт ограждений, провалов грунта, частично переложат плитку, отремонтируют скамейки, установят цветники и новую систему освещения.

Всего же в городе в 2021 году будет обустроено 17 парков и скверов, из них 2 – по результатам экономии после проведения торгов. Также комплексное благоустройство ожидает 54 дворовые территории Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск памятник благоустройство Чехов
 
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