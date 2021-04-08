В Иркутске будут работать 75 лагерей дневного пребывания

Летняя оздоровительная кампания запланирована с 31 мая по 21 июня



75 лагерей дневного пребывания будут работать при муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутска. В них отдохнут 8,5 тысяч детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Старт летней оздоровительной кампании запланирован на 31 мая. Завершится работа лагерей 21 июня 2021 года. Об этом проинформировали в департаменте образования администрации города Иркутска.



– Все учреждения, на базе которых будут расположены лагеря, направили пакеты документов для прохождения экспертизы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области». Данный вопрос находится на постоянном контроле у департамента образования. На сегодня 15 учреждений уже получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, – рассказал начальник департамента образования администрации Иркутска Олег Ивкин.



Предельный размер платы, взимаемой с родителей за содержание детей в лагерях с дневным пребыванием, составляет 1365 рублей. Кроме того, будут работать два муниципальных загородных лагеря: «Эколог» и «Байкал». За три сезона в них смогут отдохнуть около трёхсот детей.



Также в департаменте образования отметили, что через комплексный центр социального обслуживания населения в 2021 году планируется обеспечить путёвками около 3 тысяч несовершеннолетних. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет выделено 1260 бесплатных путёвок.



Напомним, в конце марта решением управления Роспотребнадзора допустимая загрузка летних лагерей была увеличена с 50% до 75%. Принято решение об открытии палаточных лагерей, а также было разрешено отправлять детей на отдых в другие регионы страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

