С работниками прокуратуры встретились студенты БГУ
В Бурятском государственном университете состоялся круглый стол с участием работников прокуратуры республики и студентов юридического факультета.
Будущим юристам разъяснили основные аспекты прокурорской деятельности по поддержанию государственного обвинения в уголовном процессе, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры республики Шайтер рассказала об особенностях поддержания государственного обвинения в суде, в том числе с участием присяжных заседателей
Общаясь со студентами, прокурор кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики Ринчино рассказал о прокурорской практике, связанной с проверкой уголовных дел, подлежащих направлению в суд.
В прокуратуре отметили, что обсуждаемые вопросы вызвали интерес студентов.
Работники прокуратуры Бурятии встретились с будущими юристами
Общество, Фото:
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