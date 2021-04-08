Работники прокуратуры Бурятии встретились с будущими юристами

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

С работниками прокуратуры встретились студенты БГУ



В Бурятском государственном университете состоялся круглый стол с участием работников прокуратуры республики и студентов юридического факультета.



Будущим юристам разъяснили основные аспекты прокурорской деятельности по поддержанию государственного обвинения в уголовном процессе, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры республики Шайтер рассказала об особенностях поддержания государственного обвинения в суде, в том числе с участием присяжных заседателей



Общаясь со студентами, прокурор кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики Ринчино рассказал о прокурорской практике, связанной с проверкой уголовных дел, подлежащих направлению в суд.



В прокуратуре отметили, что обсуждаемые вопросы вызвали интерес студентов.



