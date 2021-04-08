В Бурятии выявили недочёты в планах тушения пожаров

Проверку устроила прокуратура Баунтовского района



Прокуратура Баунтовского района Бурятии проверила соблюдение законодательства при подготовке к пожароопасному периоду 2021 года в деятельности Витимского и Романовского лесничеств.



Установлено, что в нарушение лесного законодательства планы тушения лесных пожаров лесничеств не содержали сведений об особенностях использования вертолётных площадок и факторах, влияющих на безопасность воздушного судна.



Кроме того, план тушения лесных пожаров Витимского лесничества содержал неполные сведения о противопожарном оборудовании. Отсутствовала информация об ответственных лицах по осуществлению противопожарных мероприятий и о населённых пунктах, расположенных вблизи мест возможного возгорания лесных участков.



Прокурор района внёс представления главному лесничему Витимского лесничества и лесничему Романовского лесничества. Они удовлетворены. На данный момент планы тушения лесных пожаров приведены в соответствие с законодательством, сообщили в прокуратуре Бурятии.

