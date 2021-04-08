Чиновники сочли, что аварийный дом выдержит ещё семь лет
Прокуратура через суд обязала администрацию села Тарбагатай установить разумные сроки расселения жильцов аварийного дома.
Многоквартирный дом по улице Гагарина в Тарбагатае признан аварийным и подлежащим сносу. В июле 2020 года сельские власти выпустили распоряжение, которым установили срок расселения жильцов аварийного дома. В документе была дата – не позднее 31 декабря 2027 года.
Однако ещё семь лет разваливающийся дом просто может не выдержать.
Согласно заключению экспертов, техническое состояние несущих конструкций данного дома аварийное, износ печей составляет 80 %.
- В связи с этим срок сноса и расселения жильцов, указанный в распоряжении сельской администрации, не отвечает требованиям Жилищного кодекса РФ. Прокурор района предъявил в суд административное исковое заявление о признании незаконным распоряжения администрации в части установления срока расселения жильцов многоквартирного дома и обязании уполномоченного органа установить разумные сроки расселения, - сообщили в пресс-службе прокуратуре Бурятии.
Тарбагатайский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», обратная ситуация сложилась в Улан-Удэ, с домом на улице Буйко на ПВЗ. Дом был признан аварийным и подлежащим расселению, несмотря на протесты местных жителей. Кроме того, по той программе, в которую хотят включать дом, жильцов ждёт не компенсация, а принудительное выселение из своего комфортного района на окраину города.
В Бурятии установили неразумные сроки расселения рушащегося дома
Общество, Фото:
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