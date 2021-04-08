Заключённых в колонии в Бурятии незаконно поощряли

Прокуратура внесла представление врио начальника УФСИН по Бурятии



Первый заместитель прокурора Бурятии и прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провели проверку в исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске.



Выявлено, что администрация колонии допускала ненадлежащее реагирование на нарушения осуждёнными режимных требований. Также осуждённых неправомерно поощряли даже, несмотря на то, у них были взыскания.



Также семеро работающих осуждённых не были обеспечены средствами индивидуальной защиты по установленным нормам. Двум осуждённым не учли время, отработанное ночью, они не получили оплату в повышенном размере.



На ряде объектов средства и системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии.



В ходе проверки нарушения были частично устранены.



Первый заместитель прокурора республики внёс представление временно исполняющему обязанности начальника УФСИН по Бурятии. представление находится на рассмотрении, сообщили в прокуратуре республики.



