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В Бурятии закрыли ещё шесть ледовых переправ

В Бурятии закрыли ещё шесть ледовых переправ
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Шесть ледовых дорог закрыли в Баргузинском районе

7 апреля завершена эксплуатация шести ледовых переправ в Баргузинском районе Бурятии. Прекращено движение по льду озера Байкал возле населенных пунктов Монахово-Катунь, Катунь-Курбулик, Курбулик-Центральная, Курбулик-Змеевая, Курбулик-Площадь, Курбулик-Огород. На въездах установлены запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
 
В настоящее время продолжает работу ледовая переправа на реке Муя у посёлка Усть-Муя Муйского района. Её закрытие планируется во второй декаде апреля.

- Ледовый покров, разрушающийся под воздействием солнечных лучей, а также за счёт талой воды, становится рыхлым. Несмотря на значительную толщину, такой лёд не способен выдержать даже небольшую нагрузку. Кроме того, весенний лёд не трещит, предупреждая об опасности, а рассыпается с негромким звуком, - отмечают в МЧС. 
Ледовые переправы
 
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