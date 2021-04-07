В Бурятии закрыли ещё шесть ледовых переправ

Шесть ледовых дорог закрыли в Баргузинском районе
7 апреля завершена эксплуатация шести ледовых переправ в Баргузинском районе Бурятии. Прекращено движение по льду озера Байкал возле населенных пунктов Монахово-Катунь, Катунь-Курбулик, Курбулик-Центральная, Курбулик-Змеевая, Курбулик-Площадь, Курбулик-Огород. На въездах установлены запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В настоящее время продолжает работу ледовая переправа на реке Муя у посёлка Усть-Муя Муйского района. Её закрытие планируется во второй декаде апреля.
- Ледовый покров, разрушающийся под воздействием солнечных лучей, а также за счёт талой воды, становится рыхлым. Несмотря на значительную толщину, такой лёд не способен выдержать даже небольшую нагрузку. Кроме того, весенний лёд не трещит, предупреждая об опасности, а рассыпается с негромким звуком, - отмечают в МЧС.
Шесть ледовых дорог закрыли в Баргузинском районе
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