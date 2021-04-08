Ухудшение погоды ожидается в пятницу
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 8 апреля, в республике переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +14,+19, местами +4,+9.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +15,+17.
А вот 9-10 апреля по республике ожидается ухудшение погоды, местами осадки в виде мокрого снега и снега, усиление ветра до 15-20 м/с, резкое понижение температурного фона
В Улан-Удэ днём будет тёплая погода
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