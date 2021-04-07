В Улан-Удэ завершился литературно-театральный конкурс «Новые имена»

Среди победителей учащиеся школ №37, №54 и №7 и гимназии №33



С 15 февраля по 30 марта в Улан-Удэ прошёл IX городской конкурс художественного чтения и театрального творчества «Новые имена». На конкурс было представлено 110 видеоматериалов из 20 общеобразовательных учреждений столицы Бурятии.



В мероприятии принимали участие дети от 4 до 17 лет в категориях «Малая форма» и «Большая форма». В категории «Малая форма» в своих возрастных категориях победителями стали учащиеся школ №54 и №7 и гимназии №33. Также призёрами стали представители школ №7, №65, №46, №35, №5; гимназий №14 и №33; городского дворца детского (юношеского) творчества.



В категории «Большая форма» победила театральная студия «Отражение» школы №37. Второе место занял городской дворец детского (юношеского) творчества. Третьими стали учащиеся школы №54.



Также отмечены были победители номинаций «Театр миниатюр», «Лучший костюм», «Лучший художественный образ», «Самый юный чтец», «Лучшее оформление», «Юные актёры» и «Популяризация культурных традиций бурятского народа». Об этом сообщает пресс-служба ГДДЮТ.

