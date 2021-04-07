 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Бурятии

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике ожидается снег

По данным Бурятского гидрометцентра, в республике ожидается ухудшение погоды.

Ухудшение ожидается 9-10 апреля. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и снега, усиление ветра до 15 - 20 м/с.

- Ожидается резкое понижение температурного фона, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые написали книжки для детей
В Улан-Удэ осуждённые написали книжки для детей
Общество, 07.04.2021
Книги отправятся в дар сиротам
Улан-удэнцы рванули в Иркутск на концерт «Би-2»
Улан-удэнцы рванули в Иркутск на концерт «Би-2»
Общество, 07.04.2021
В Улан-Удэ концерт «Би-2» отменили, а в Иркутске он прошёл с оглушительным успехом
Житель Бурятии получил древесину, а дом так и не построил
Житель Бурятии получил древесину, а дом так и не построил
Общество, 07.04.2021
Лесники Бурятии проверяют целевое использование древесины
В Бурятии нет случаев гриппа
В Бурятии нет случаев гриппа
Общество, 07.04.2021
Привито почти 60% от численности населения
Известный бурятский юморист показал родную школу
Известный бурятский юморист показал родную школу
Общество, 07.04.2021
Чимит Жамьянов встретил свою любовь в стенах школы
В Улан-Удэ выберут самую красивую девушку
В Улан-Удэ выберут самую красивую девушку
Общество, 07.04.2021
Объявлен кастинг на конкурс «Мисс Улан-Удэ-2021»
В Бурятии построили новую школу на 176 мест
В Бурятии построили новую школу на 176 мест
Общество, 07.04.2021
Школа появилась в посёлке Новоселенгинск
В Бурятии за три месяца водители-нарушители заплатили 35 млн
В Бурятии за три месяца водители-нарушители заплатили 35 млн
Общество, 07.04.2021
Свыше 14 тысяч постановлений ушло судебным приставам
В Забайкалье самыми редкими именами стали Яромир и Гулчехра
В Забайкалье самыми редкими именами стали Яромир и Гулчехра
Общество, 07.04.2021
Детей также называли Аэлита, Керим или Спартак
Группа «Сезон Dождей» не ожидала аншлага в Улан-Удэ
Группа «Сезон Dождей» не ожидала аншлага в Улан-Удэ
Общество, 07.04.2021
Все билеты на концерт были распроданы  
В Бурятии проходит смотр готовности к лесным пожарам
В Бурятии проходит смотр готовности к лесным пожарам
Общество, 07.04.2021
В Кижингинском районе готовятся к пожароопасному периоду
В улан-удэнской колонии прошёл турнир по настольному теннису
В улан-удэнской колонии прошёл турнир по настольному теннису
Общество, 07.04.2021
Спортсмены дали осуждённым мастер-класс
В Улан-Удэ большегрузам запретили проезд по мостам
В Улан-Удэ большегрузам запретили проезд по мостам
Общество, 07.04.2021
Эта мера позволит увеличить срок эксплуатации мостов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^