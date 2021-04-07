В республике ожидается снег
По данным Бурятского гидрометцентра, в республике ожидается ухудшение погоды.
Ухудшение ожидается 9-10 апреля. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и снега, усиление ветра до 15 - 20 м/с.
- Ожидается резкое понижение температурного фона, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Бурятии
Общество, Фото:
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