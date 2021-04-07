Митрополит Иосиф совершил всенощное бдение в Свято-Одигитриевском соборе
7 апреля православные христиане отметили великий двунадесятный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Накануне праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил всенощное бдение в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. Главе митрополии сослужили клирики собора.
На Всенощном бдении митрополит Иосиф возглавил служение литии — прилежного моления о всем мире — и совершил освящение хлебов. При совершении полиелея архиерейским хором было пропето особое величание «Архангельский глас вопием Ти, Чистая: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Во время пения митрополит Иосиф совершил полное каждение храма. После прочтения Евангельского зачала архипастырь совершил помазание духовенства и народа освящённым елеем.
В день праздника митрополит Иосиф совершил в соборном храме Улан-Удэ Божественную литургию святого Иоанна Златоуста в соединении с Вечерней. По окончании литургии перед иконой праздника было совершено славление. Затем митрополит Иосиф обратился к прихожанам с архипастырским словом. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Бурятии отметили Благовещение Пресвятой Богородицы
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